Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 16:32h.

El Celta acelera el fichaje de Sebastián Cáceres: las cifras de la operación y últimos flecos

El cuadro celeste ya se habría puesto en contacto con el club propiedad del jugador

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Con mal pie. Así ha comenzado el Celta de Vigo su nueva andadura en LALIGA EA SPORTS, después de sumar un solo punto en tres partidos y dos derrotas consecutivas en casa. El inicio ha evidenciado las necesidades del equipo sobre el verde y en el banquillo a falta de dos días para que el mercado de fichajes eche el cierre. Entre los objetivos del club en esta recta final está el fichaje de un mediocentro. Todos los focos apuntan a André Almeida, aunque en el horizonte asoman otras opciones por si el futbolista del Valencia falla.

En estos momentos, la operación por André Almeida está a la espera de otros movimientos. El Celta necesita vender futbolistas para mejorar su oferta inicial e incluso habría planteado una cesión limpia, algo que el conjunto che no está dispuesto a aceptar. Almeida desea salir del Valencia, pero de momento no cristaliza la opción celeste con solo dos días por delante para negociar.

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En este sentido, el Celta sigue peinando el mercado en busca de un plan B para una posición que, sin embargo, no es una prioridad para Claudio Giráldez. El míster ya ha expresado la necesidad de firmar jugadores de corte defensivo, aunque no pierde de vista otras opciones. Una de ellas está en Turquía y pasó recientemente por el fútbol español.

Otra opción para la medular

Según informa Foot Mercato, el Celta estaría interesado en el fichaje de Batista Mendy, mediocentro de corte defensivo propiedad del Trabzonspor que el pasado curso jugó cedido en el Sevilla. Marco Garcés ya se ha puesto en contacto con el club turco y el futbolista está al tanto de dicha oferta. Mendy, con contrato en vigor hasta 2027, también contaría con el interés de otro equipo otomano como es el Istambul Basakhsehir. La cuenta atrás ha comenzado para tratar de apuntalar la medular celeste.