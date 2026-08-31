El Celta acelera el fichaje de Sebastián Cáceres: las cifras de la operación y últimos flecos

Fran Fuentes 31 AGO 2026 - 14:29h.

El zaguero uruguayo cubrirá la posición que Giráldez mas ha solicitado en este verano

El Celta vuelve a por Almeida con unas nuevas condiciones: el jugador, loco por salir

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Ya lo anticipó Claudio Giráldez, hacían falta más refuerzos en defensa para afrontar la temporada. Pues dicho y hecho. Y es que el Celta de Vigo ha dado un paso importantísimo, prácticamente definitivo, para cerrar la incorporación de Sebastián Cáceres, procedente del Club América. Un refuerzo que llega para aportar entrega y garra, aunque con ciertas incógnitas dado que se trata de su primer salto a Europa.

Ha sido el diario AS quien ha adelantado la noticia. Y es que, a falta de algunos flecos, la En este sentido, el Celta de Vigo pag ará entre cuatro y cinco millones de euros. Una cifra muy similar a ls 4.5 millones que marca Transfermarkt como su valor actual de mercado. De este modo, el zaguero uruguayo, de 1.80, sumará un hombre más a la rotación, que actualmente cuenta con cinco futbolistas. el hecho de competir en tres competiciones le hace al conjunto celeste darle una vuelta a la posición y comprender que será necesario rotar para no acumular excesivos minutos en las piernas.

En este sentido, el Celta cumpliría una de las peticiones de Claudio Giráldez: reforzar la línea defensiva, especialmente con un jugador más veterano en comparación a la juventud que predomina en el plantel celeste. De este modo, según la citada información, aún faltarían algunos flecos para alcanzar el acuerdo final, aunque, sin embargo, las sensaciones de las dos partes es que saldrá adelante.

Así las cosas, el Celta de Vigo aprovecha que el jugador acaba contrato con su club en 2027, razón por la que su precio ha salido más asequible. De este modo, el conjunto celeste cerrará una nueva incorporación para reforzar a los Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Yoel Lago, Abdoulaye Faye y Marcos Alonso, a expensas de lo que suceda con el centro del campo con la posible incorporación de André Almeida.