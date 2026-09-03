Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 11:16h.

Los tres ascendidos, con mercados muy diferentes

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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El Málaga CF cerró su mercado de fichajes cubriendo las principales necesidades en la plantilla pese al hándicap del tiempo. La larga ruta del playoff de ascenso hacia la Primera División fue una desventaja respecto a sus competidores que Loren Juarros ha sabido superar con paciencia. El director deportivo cumplió pese a un inicio dubitativo, aunque la comparación con los otros recién ascendidos está en la calle.

Deportivo de A Coruña y Racing de Santander, pese a aterrizar en el mismo verano en la élite, han protagonizado movimientos costosos y de renombre. Los herculinos han conseguido el sí de jugadores con cartel como Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Casadó o José María Giménez, mientras que los santanderinos, liderados por un acertado Chema Aragón, se impusieron a la Premier League por Pablo García.

La afición del Málaga inicia un debate por el mercado de fichajes

En lo que al Málaga respecta, el club costasoleño ha cumplido con su premisa en el ya pasado mercado veraniego. No hubo fuga de talento y Funes mantiene a Chupe y Larrubia, entre otros jugadores talentosos. Además, pese a la complicada situación institucional, Loren Juarros logró ocho incorporaciones con un gasto de 300.000 euros.

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Y ahí llega el debate. José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, afirmó que el club de Martiricos podía acometer varios traspasos previo pago sin ningún tipo de problema. Con el mercado ya cerrado, entre aficionados malaguistas se discute si la inversión pudo ser mayor, más si cabe teniendo tan cerca los ejemplos de Racing o Deportivo.

Estos son algunos de los ejemplos:

Una novedad en el equipo de Juanfran Funes

El centrocampista del Málaga Aaron Ochoa se reincorporó este miércoles de manera progresiva al trabajo con el grupo en una nueva sesión preparatoria del partido del domingo contra el Levante, después de dos semanas con una lesión del menisco externo de la rodilla derecha por la que incluso se pensó que podría ser intervenido.

El jugador malaguista, en principio, ha evitado pasar por el quirófano, aunque los médicos esperan ver su evolución para conocer si está en condiciones de afrontar los siguientes encuentros de LaLiga EA Sports. Los demás futbolistas lesionados, el delantero Adrián Niño y los defensas Fernando Calero, Diego Murillos y Moussa Diarra, continúan con sus procesos de recuperación de las dolencias que padecen.

En el regreso al trabajo del equipo de Juanfran Funes se estrenaron sus tres últimos fichajes: los defensas Adam Aznou y Juan Berrocal, y el centrocampista sueco Jens Cajuste, quienes podrían estar disponibles para el enfrentamiento de este domingo ante el Levante en el estadio de La Rosaleda.