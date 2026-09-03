Los nuevos capitanes del Atlético de Madrid y los nuevos dorsales para la temporada 2026/2027

Pablo Barrios entra en la capitanía

José María Giménez hace público su último gesto con el Atlético: "Lo necesitaban"

Compartir







Novedades en la capitanía y en los dorsales del Atlético de Madrid. Una vez cerrado el mercado, que siempre arroja sorpresas tanto en el apartado de entradas como en el de salidas, toca hacer balance y repasar el estado actual de la plantilla rojiblanca. Una plantilla que ha perdido a José María Giménez como capitán y que ha sufrido varias variaciones en cuanto a sus dorsales se refiere, como suele ser habitual cada verano.

Los nuevos capitanes del Atlético de Madrid

Koke Resurrección y Jan Oblak seguirán siendo los dos capitanes principales del Atlético de Madrid, de eso no hay duda. Y en ese orden. El centrocampista sigue aumentando sus récords como el jugador con más partidos en la historia rojiblanca: 743 encuentros. En esa particular clasificación le persigue precisamente el esloveno, con 541 partidos como colchonero. Casi nada.

El pasado curso, José María Giménez era el tercer capitán, pero su salida al Dépor en forma de cesión cambia la hegemonía del brazalete. Ahora, Marcos Llorente asciende a tercer capitán, pues ocupaba el cuarto lugar el pasado curso. Y, como gran novedad, Pablo Barrios se convierte en el cuarto capitán, según informa el diario Marca, confirmando a su vez que está llamado a ser uno de los ejes sobre los que se construya el Atlético del presente y del futuro.

Dorsales del Atleti para la temporada 2026/2027

También hay novedades en los dorsales de la primera plantilla. Jonathan David, el último en llegar, ha cogido el '15', mientras que Cuti Romero ha apostado por el '21' después de que Obed Vargas le cediera su número, lo que ha provocado que el mexicano se quede con un extraño '3', poco habitual para un centrocampista. Kang In Lee ha cogido el '7', Grimaldo el '22', Hjulmand el '23' y Arnau Ortiz, el '16'. Además, Esquivel ha ascendido a la primera plantilla como tercer portero y lucirá el '25', mientras que el caso de Dani Martínez es más extraño, pues el Atlético también anunció que tendría ficha del primer equipo, pero de momento aparece en la web oficial con el '30'. El '2' y el '12' se quedan vacíos, al menos de momento.

PUEDE INTERESARTE La alineación que prepara Simeone para visitar al Athletic

Así pues, los dorsales del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027 quedan de la siguiente manera: