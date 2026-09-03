José María Giménez hace público su último gesto con el Atlético de Madrid: "Lo necesitaban"

Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 15:40h.

El central uruguayo, clave en la recta final del mercado

El Deportivo desvela operaciones fallidas y una opción de compra en el Atlético: "Bastantes opciones"

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José María Giménez protagonizó uno de los bombazos del mercado de fichajes en LALIGA. Aunque estaba en la rampa de salida del Atlético de Madrid, ningún aficionado colchonero podía imaginar que acabaría recalando en el Deportivo de A Coruña el último día. Este jueves, en sala de prensa, el zaguero uruguayo explica qué había detrás de su marcha.

La entidad rojiblanca tuvo que acelerar en las últimas horas una operación salida que parecía estancarse. José María Giménez hace público el favor que realizó al Atlético de Madrid aceptando la propuesta del Dépor.

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El favor de José María Giménez en el Atlético de Madrid

El internacional uruguayo José María Giménez aseguró este jueves, durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo, que la posibilidad de “ayudar” al Atlético de Madrid fue lo que forzó su salida del conjunto rojiblanco.

“Es verdad que es duro después de trece años viviendo en una ciudad como Madrid y en un club que amo, pero entendía la situación del club. El Atlético necesitaba de mi ayuda, y como los quiero, les iba a ayudar”, manifestó en rueda de prensa.

Por primera vez en trece años, desde su irrupción en el conjunto rojiblanco en la temporada 2013-2014, el defensa central no jugará a las órdenes de Diego Pablo Simeone, del que se convirtió en uno de los hombres de confianza de su vestuario, y con el que celebró cinco de los ocho títulos que conquistó en el Atlético el técnico argentino.

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“Ya sabía desde el año pasado que iba a salir y obviamente cuando se plantea esa situación es cuando se ven todas las posibilidades. Mis hijos no salieron de Madrid y es difícil, es una nueva etapa. Vivimos esta nueva etapa con una ilusión tremenda”, puntualizó Giménez, que jugará en el Dépor cedido por el equipo madrileño.

Con contrato hasta junio de 2028, el defensa uruguayo, ganador de dos Ligas, una Supercopa de España, una Liga Europa y una Supercopa de Europa con el Atlético, cierra esta primera etapa como rojiblanco después de haber disputado 384 partidos oficiales a las órdenes de Simeone, a quien espera convencer con su rendimiento en Riazor de que puede tener nuevamente un sitio en su plantilla.