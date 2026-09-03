El Racing premia a Jorge Salinas por su fichaje fallido con el Atlético de Madrid

Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 12:43h.

Era el gran deseo para el lateral izquierdo rojiblanco

La afición del Málaga inicia un debate por los fichajes de Deportivo y Racing: "Lo pensamos todos"

Compartir







El Racing de Santander cierra su particular mercado de fichajes con un balance más que positivo. El fichaje sobre la bocina de Pablo García endulza un regreso a Primera División que contaba con el riesgo de perder a grandes activos. Poco pudo hacer con el mundialista Gustavo Puerta, pero Chema Aragón sí ha podido plantarte cara a todo un Atlético de Madrid.

El otro gran nombre del verano en los Campos de Sport de El Sardinero ha sido el de Jorge Salinas. Tras una espectacular campaña en LALIGA Hypermotion, el lateral izquierdo llamó la atención de grandes clubes españoles, así como extranjeros. No obstante, el chico continúa en casa.

PUEDE INTERESARTE El Athletic reabre su mercado de fichajes y Edin Terzic no descarta un último cambio

El Racing de Santander premia a Jorge Salinas

Un par de millones evitaron su fichaje por el Atlético de Madrid. Chema Aragón solo aceptaría una cantidad idéntica a la que marca su cláusula de rescisión y el equipo colchonero acabó bajándose de la operación. Llegó a ofrecer la inclusión de futbolistas cedidos para convencer al Racing, pero el acuerdo no llegó.

Consciente del tren que ha dejado escapar, en lo deportivo y en lo económico, el Racing va a premiar a Jorge Salinas. Según avanza el Diario AS, el lateral izquierdo tendrá próximamente una considerable mejora en su ficha. Además, fuera del club santanderino también recibirá otro reconocimiento, y es que según la citada fuente, su convocatoria en la Selección Española Sub 21 está al caer.

Iker Luque sí realizó el camino opuesto

El nuevo futbolista del Racing de Santander, el atacante madrileño Iker Luque, se definió este miércoles como un extremo al que le gusta "hacer disfrutar a la gente" con su juego. Acompañado del responsable deportivo del Racing, Chema Aragón, y el director de Comunicación del club, Roberto González, Iker Luque (Madrid, 2005) explicó, en su primer encuentro ante los periodistas, que es un jugador al que le "gusta mucho encarar, finalizar y meter goles".

PUEDE INTERESARTE El Celta recibe una última opción de ingreso y toma una decisión con Ilaix Moriba

"Soy un extremo al que le gusta hacer disfrutar a la gente, que estén atentos al partido y que pasen cosas", manifestó Luque durante su presentación como nuevo jugador racinguista. El jugador, de 20 años, señaló que puede actuar tanto por la banda izquierda como por la derecha y aseguró que se pondrá a disposición de José Alberto López para jugar "donde el entrenador considere necesario".

Luque también destacó que la forma de jugar del Racing se adapta a sus características. "Es un estilo que a mí me favorece, atacar por banda y tener compañeros tan buenos que te pueden dar ese balón a gol", afirmó.