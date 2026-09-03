Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 14:19h.

Fernando Soriano hizo balance del mercado herculino

El porqué del gran mercado del Deportivo y las inscripciones de sus fichajes en LALIGA

Compartir







El mercado de verano realizado por el Deportivo de A Coruña sigue dando que hablar. Mientras que muchos clubes de media tabla hacia abajo se preguntan cómo ha podido realizar tantos movimientos importantes, Fernando Soriano hace balance de una ventana de transferencias de ensueño en la entidad herculina.

Presentado el pasado miércoles Adama Traoré, este jueves fue el turno de un análisis general por parte del director de orquesta. Fernando Soriano habló de Marc Casadó, de José María Giménez... y también de operaciones que se quedaron en el tintero.

PUEDE INTERESARTE El Celta recibe una última opción de ingreso y toma una decisión con Ilaix Moriba

Fernando Soriano, las operaciones fallidas en el Deportivo y una opción de compra en el Atlético de Madrid

Al ser cuestionado por el futuro de José María Giménez y Marc Casadó, el director deportivo coruñés confirmó que hay opciones de compra no obligatorias por ellos, aunque por el momento solo se conoce la cifra a pagar por el activo azulgrana: "No podemos hablar de cifras. Esta confidencialidad está establecida en los contratos".

PUEDE INTERESARTE El Athletic reabre su mercado de fichajes y Edin Terzic no descarta un último cambio

Yeremay Hernández fue otro de los nombres propios de su comparecencia. Soriano admite que no hubo nada serio por él: "Por Yeremay no ha habido nada oficial. Se ha hablado de situaciones importantes, pero han sido sencillas de gestionar. Me hacían perder poco tiempo, porque el jugador no me ha transmitido nada".

Por último, el líder de la parcela deportiva coruñesa reconoció que un par de operaciones se le quedaron en el tintero, ambas respondían a la operación salida: "Es cierto que me gustan las plantillas un poco más cortas. Con Dani Barcia se habló y le comentó su situación. Hubo bastantes opciones para buscar los minutos que aquí, a priori, no está teniendo. Ha decidido luchar para intentar ganarse el puesto, seguir trabajando como ha hecho desde que llegó en benjamines. Le fuimos claros con su situación, nos gusta ser conscientes y consecuentes con lo que vemos en el día a día".

Marc Casadó y José María Giménez, a las órdenes de Antonio Hidalgo

El internacional uruguayo José María Giménez y el centrocampista Marc Casadó, incorporados por el Deportivo en el último día del mercado de fichajes, completaron este jueves su primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo.

La presencia de ambos futbolistas sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo fue la principal novedad del entrenamiento del conjunto deportivista, que continúa preparando el duelo del próximo sábado contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Giménez, tras 13 temporadas en el Atlético de Madrid, firma para aportar liderazgo y experiencia a la línea defensiva. El central, además, llega con ritmo de competición tras tener minutos en dos de las tres primeras jornadas.

Con menos ritmo llega el exfutbolista del FC Barcelona, al que el alemán Hansi Flick no alineó en las tres primeras jornadas de LaLiga. El último partido de Casadó con la camiseta azulgrana fue el amistoso contra el Birmingham, con el que su anterior club abrió la pretemporada.