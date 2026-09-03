Compartir







Diego Pablo Simeone perfila su once ante el Athletic Club. El Atlético de Madrid visitará este sábado por la tarde San Mamés, uno de los escenarios más complicados del fútbol español. Y todo apunta a que lo hará, otra vez, sin delanteros puros en su alineación, marcada de nuevo por el 'caso Julián Álvarez', la lesión de Sorloth y la llegada reciente de Jonathan David.

Sorloth sigue recuperándose de su contractura muscular y parece difícil que llegue a Bilbao, mientras que Julián sí lleva toda la semana trabajando con el grupo, aunque parece improbable que parta como titular ante el Athletic. El tercer delantero de la plantilla es Jonathan David, que aterrizará en San Mamés con apenas tres entrenamientos con sus nuevos compañeros, por lo que tampoco será titular.

La posible alineación del Atlético de Madrid en Bilbao

Así pues, todo apunta a que Simeone podría volver a repetir su once ante el Sevilla. El técnico, que suele ser bastante transparente en este sentido durante los entrenamientos, ha ensayado este jueves con el mismo once que el miércoles, que estaría compuesto por Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Hjulmand, Pablo Barrios, Lookman; Kang In Lee y Baena.

El pasado lunes también introdujo en sus ensayos a Cuti Romero, Koke y Mendoza, pero lleva dos días consecutivos apostando por la misma alineación que ganó 1-3 en el Sánchez-Pizjuán, lo que invita a pensar que repetirá en San Mamés.

Eso sí, cabe recordar que el Atlético tendrá que visitar al Liverpool en Anfield el próximo miércoles en la primera jornada de la Champions, un duelo de máxima exigencia en el que, probablemente, el Cholo también saldrá con su once de gala. Es ahí donde aparecen algunas dudas mirando a Bilbao, pues no se descarta que pudiera haber alguna rotación inicial.