Salida de última hora en el Atlético de Madrid con el mercado cerrado: se va a Croacia

La plantilla del primer equipo se reduce a 24 jugadores

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El mercado de fichajes de LaLiga se cerró este martes por la noche, pero hay varios países que aún pueden incorporar jugadores. Es el caso de Croacia, destino al que acaba de marcharse un jugador del Atlético de Madrid que estaba en la rampa de salida pero cuyos papeles se entregaron fuera de tiempo, una vez superadas las 23:59 horas. Hablamos de Carlos Martín, que lo tenía todo hecho con el Almería pero finalmente jugará en el Hajduk Split.

Una vez frustrado su llegada al cuadro indálico, tanto el jugador como el club rojiblanco buscaron una solución para un futbolista que era consciente de que no podía estar otro año en el limbo, tal y como sucedió el curso pasado. Esa oportunidad llegó desde Croacia, en un Hadjduk Split que cerró la cesión con el Atlético en cuestión de horas.

"El Atlético de Madrid y el Hajduk Split han alcanzado un acuerdo para la cesión de Carlos Martín al conjunto croata para lo que resta de temporada", anunció el cuadro rojiblanco pasada la media noche. Según informó anteriormente el periodista Rubén Uría, se trata de una cesión con opción de compra que en ningún caso será obligatoria, a diferencia de lo que sucedía con el Almería.

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El 'caso Carlos Martín' y la plantilla del Atlético

Todo ello tras un martes frenético que acabó frustrado. El Almería acabó muy enfadado con el Atlético, pues defienden que el acuerdo por Carlos Martín se produjo sobre las 18:00 horas, pero los colchoneros no mandaron la documentación a LaLiga. Pese a sus insistencias, el papeleo no se produjo hasta la media noche y acabó llegando fuera de tiempo, lo que impidió que el polivalente atacante llegara a tierras almerienses.

Con su salida definitiva en forma de cesión, la plantilla del Atlético queda reducida a 24 jugadores, aunque Dani Martínez aparece finalmente inscrito con el dorsal '30', lo que deja en duda su inclusión total en el primer equipo. Sólo quedan dos dorsales vacíos de esa primera plantilla: el '2' y el '12' que acaba de dejar Carlos Martín.