Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 17:38h.

La pareja ha compartido en redes sociales varias imágenes de su última escapada

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Lamine Yamal e Inés García han vuelto a convertir su relación en protagonista de las redes sociales. La pareja ha aprovechado unos días de descanso para hacer una escapada a París, donde ha compartido varias imágenes de su paso por la capital francesa. Entre las postales aparecen rincones emblemáticos de la ciudad, como la Torre Eiffel, además de momentos más íntimos y una ruta en bicicleta que se ha convertido en el detalle más comentado. También fueron vistos recorriendo algunas de las boutiques de lujo de París, incluida Balenciaga, y continuaron el paseo cogidos de la mano.

La escapada llega después de unos meses especialmente intensos para la pareja, que hizo pública su relación en mayo, cuando el futbolista acudió acompañado por Inés a la celebración de final de temporada del Barcelona. Desde entonces, la creadora de contenido sevillana ha estado también muy presente en los grandes momentos de Yamal, incluido el Mundial, donde le apoyó desde la grada. Su relación ha estado sometida además a numerosos rumores y comentarios en redes, pero ambos han respondido en los últimos meses mostrando públicamente su complicidad y normalidad, pese a la atención mediática.

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Después de la conquista del Mundial, ambos volvieron a dejarse ver juntos en Madrid y posteriormente disfrutaron de unos días en Saint-Tropez, una aparición que sirvió para rebajar las dudas que habían circulado sobre su relación. Más recientemente, Inés también estuvo presente en la celebración del cumpleaños de Lamine, con muestras de cariño. La pareja mantiene así una relación cada vez más visible, mientras ella continúa consolidándose como creadora de contenido y él afronta una nueva temporada como estrella del Barcelona.

Los detalles de Lamine Yamal en el post de Inés

Las fotografías de París, publicadas por Inés en Instagram, han añadido un nuevo capítulo y han dejado claro que el futbolista no oculta lo que siente por su pareja. Lamine reaccionó a la publicación con dos comentarios especialmente significativos. Primero, se deshizo en elogios: "Que preciosidad de mujer, elegante, sexy, espectacular". Y después dejó una segunda frase, mucho más cómplice, que rápidamente llamó la atención por el contexto de las bicicletas: "Te amo, pero no te dejo coger más bicis".