Nick Woltemade, ofrecido al FC Barcelona

Fran Fuentes 03 SEP 2026 - 13:53h.

El delantero, que ya ha resuelto su futuro, se postuló como opción para el ataque de Hansi Flick

El gran problema del Barcelona tras el mercado de fichajes que centra todas las miradas en Pau Cubarsí

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El caso Julián Álvarez ha sido el culebrón del verano. La intención del FC Barcelona de firmar al delantero del Atlético de Madrid tuvo, a lo largo del verano, varios de los momentos más incómodos y con cruces de declaraciones más crudos de todo el mercado de fichajes. En este sentido, el club barcelonista tocó otras alternativas como Lautaro Martínez del Inter antes de certificar, finalmente, el fichaje de Gabriel Jesús procedente del Arsenal. Sin embargo, en los últimos suspiros de la ventana de traspasos, llegó también un ofrecimiento de un jugador que ha acabado cambiando de club: hablamos de Nick Woltemade.

Así las cosas, según avanza Mundo Deportivo, el nombre del delantero alemán llegó al FC Barcelona como un ofrecimiento externo. Una oportunidad de mercado en la recta final del período de traspasos que podía resultar interesante a medida que se complicaba el asunto con Julián Álvarez. En este sentido, el alemán se postulaba como un perfil diferente para el frente de ataque, que está lleno de jugadores con mucha movilidad mientras que su perfil es más de un punta de referencia, más posicional. Sin embargo, su perfil se desestimó porque ya tenía más avanzada la operación de Gabriel Jesús.

Nick Woltemade, uno entre tantos otros en la lista de fichajes de Deco

De todos modos, Nick Woltemade no era un nombre súper valorado en la dirección deportiva del FC Barcelona. Sí que estaba en la lista de posibilidades, como otros tantos nombres, pero no entre las prioridades. Del mismo modo, el rol que en principio podría tener en el conjunto barcelonista, a todas luces con un papel secundario, no convencía al ariete alemán, quien buscaba un lugar donde poder ser titular y gozar de los minutos que se le negaron en el segundo tramo de la temporada con el Newcastle. Es por eso que, finalmente, se decidió a firmar por la Juventus como cedido hasta el 2027.

Así las cosas, Nick Woltemade busca recuperar su mejor versión en Italia. El 'panzer' de 24 años y 1.98 metros de altura anotó 13 goles en 29 partidos con el Stuttgart hace dos temporadas. Sus registros con el Newcastle ascienden a once goles y cinco asistencias en 51 partidos en todas las competiciones, perdiendo mucho protagonismo en el tramo final del curso, ganándole la partida, precisamente, Anthony Gordon como delantero centro. Ahora, en la Juventus, buscará recuperar su mejor fútbol, aunque su presente bien podría haber pasado por el FC Barcelona.