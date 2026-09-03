Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 10:27h.

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El 'culebrón Julián Álvarez' ha sido uno de los grandes asuntos del mercado de fichajes, pero también ha abierto un debate sobre la forma en la que el FC Barcelona afronta determinadas operaciones. Paco Buyo ha puesto el foco en El Chiringuito en el modelo utilizado por la directiva de Joan Laporta para acometer fichajes, especialmente cuando no dispone del dinero necesario para afrontar de inmediato las cantidades exigidas por los clubes vendedores.

La crítica de Paco Buyo al modelo de pagos por fichajes del FC Barcelona

La crítica del exguardameta apunta directamente a la estrategia económica de la entidad azulgrana. El club catalán acudió al Atlético de Madrid con una propuesta que no alcanzaba las condiciones económicas que los rojiblancos exigían por Julián Álvarez y con la intención de estructurar el pago en diferentes plazos. Buyo considera que, cuando un club quiere hacerse con un futbolista, debe asumir las condiciones económicas que marca el propietario de sus derechos.

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Su crítica fue más allá del caso concreto del delantero argentino. El exjugador cuestionó que el Barcelona recurra habitualmente a fórmulas de pago aplazado para poder completar determinadas operaciones. Una estrategia que, según su argumento, mantiene compromisos económicos durante años. “Estáis pagando jugadores que ya no están en el Barça”, señaló Buyo durante el debate.

El comentario se produjo en medio del debate sobre el deseo de Julián Álvarez de jugar en el Barcelona. Rafael Almansa defendió que un futbolista puede expresar públicamente dónde quiere jugar e intentar buscar una salida si no está satisfecho y Álex Silvestre recordó que eso no obliga a su club a aceptar cualquier propuesta. En el caso del Atlético, existe un contrato firmado, una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y una exigencia clara de una oferta mínima de 150 y, para Buyo, la cuestión no es si Julián puede tener el sueño de jugar en el Barça, sino si el Barcelona está en disposición de satisfacer las condiciones que pedían los colchoneros.

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