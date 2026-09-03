Redacción ElDesmarque 03 SEP 2026 - 09:39h.

La madre de Lamine Yamal ha compartido con sus seguidores algunas cosas que eran hasta ahora desconocidas

El gran problema del Barcelona tras el mercado de fichajes que centra todas las miradas en Pau Cubarsí

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Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, se ha sumado al famoso trend de '10 cosas que no sabías sobre mí' y ha desvelado algunos secretos suyos, y de su hijo Lamine. El momento más divertido ha llegado cuando le ha definido como "su bebé de 19 años". Además, ha admitido que sigue poniéndose nerviosa cada vez que presencia un partido del futbolista del FC Barcelona y la Selección Española.

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