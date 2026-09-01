María Trigo 01 SEP 2026 - 21:41h.

El jugador del Barcelona hizo reír a todos los presentes con la explicación de las mascotas

Lamine Yamal no echa en falta a Julián Álvarez en el Barcelona por un dato: "No están faltando"

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Tarde importante para Lamine Yamal. El jugador del FC Barcelona fue galardonado este martes como mejor jugador de LALIGA EA SPORTS de la pasada temporada en la quinta edición de los Premios AFE, en los que también hubo un reconocimiento a la Selección Española campeona del mundo recientemente en Estados Unidos. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, recogió junto al propio Lamine Yamal, Álvaro Morata y Alex Baena el reconocimiento por los éxitos recientes del combinado nacional.

David Aganzo, presidente del sindicato AFE, ejerció de anfitrión en el Florida Park, mítica sala de fiestas de Madrid, en la que fue recibiendo a todos los premiados al inicio. La estrella culé acudió a la cita con su novia, la influencer Inés García. Ya en el escenario, como se puede ver en el vídeo superior, dejó claro que el gran deseo que tiene para esta temporada es "ganar la Champions", una frase que repitió hasta en tres ocasiones para que le quedara muy claro a todos.

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Lo de Lamine Yamal y el pulpo

Tras ese momento de seriedad, llegaron las risas. Lamine Yamal reveló en una entrevista que uno de los deseos que tiene es el de tener un pulpo como mascota. Una curiosidad por la que fue cuestionado a la hora de recoger el premio. El futbolista reconoció que su madre sigue sin dejar que se lo compre, pero sí que va a llegar una mascota a su casa: "Ahora, un perro para mi chica, así que no, nunca lo que yo quiero".

Así salieron Lamine Yamal e Inés García de los Premios AFE

A la conclusión del acto, el futbolista y su pareja tuvieran que salir escolatados hasta su vehículo por la cantidad de gente que había esperándolos. Mientras la prensa le hacía preguntas y los aficionados le pedían a Lamine fotos y autógrafos, ambos fueron paseando. El extremo terminó parándose para atender a los más pequeños.