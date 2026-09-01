Redacción ElDesmarque Madrid, 01 SEP 2026 - 12:53h.

Compartir







El FC Barcelona se dio un festín este lunes en el Camp Nou. El conjunto azulgrana se impuso por 5-2 al Rayo Vallecano en la tercera jornada de LALIGA EA Sports, en una noche marcada por el doblete de Lamine Yamal. El internacional español firmó dos tantos y volvió a sacar su mejor nivel después de un inicio de temporada algo discreto. Los goles del joven futbolista provocaron todo tipo de reacciones, aunque ninguna tan particular como la de su padre, Mounir Nasraoui, que compartió dos vídeos en los que aparece narrando las repeticiones de los tantos de su hijo desde la televisión y narrándolos a su manera.

Mounir Nasraoui desata las risas en El Chiringuito

El padre de Lamine Yamal, con una voz aguda y en tono humorístico, fue narrando los goles de su hijo mientras repetía en varias ocasiones "Lamine Yamal, para bien y para mal” antes de insistir en que no había sido un gol cualquiera, sino “un chicharro” y después “dos chicharros”. El padre del jugador azulgrana disfrutó del partido de su hijo y puso su particular sello a las imágenes, generando rápidamente reacciones en las redes sociales. Los vídeos también llegaron hasta El Chiringuito y estos provocaron las risas de varios de los colaboradores. Josep Pedrerol destacó la capacidad de Nasraoui para usar distintos tonos durante su particular narración. “Pone voces”, comentó el presentador.

La celebración del padre de Lamine Yamal terminó además con una referencia al próximo gran objetivo de su hijo. Tras disfrutar de los dos goles, Mounir Nasraoui dijo "nos vemos en París para el Balón de Oro”. Una frase que refleja la ilusión que le hace este premio al extremo culé y a su entorno. Mientras tanto, Lamine realizó ayer su primera gran actuación individual de la temporada 2026/2027 en la victoria del Barcelona frente al Rayo Vallecano.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.