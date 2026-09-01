La afición del Barcelona pide a Deco una salida de última hora: "Pide ir a Arabia Saudí"

Volvió a fallar en el partido ante el Rayo y provocó una ola de críticas: "Aún se puede vender"

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El FC Barcelona lleva pleno de victorias en LaLiga EA Sports. Este lunes, un día antes del cierre de mercado, cerró la jornada 3 del campeonato con una goleada ante el Rayo Vallecano liderada por Raphinha, afianzado cada día más como el '9' del equipo blaugrana. Un 5-2 que, aún así, dejó algunas dudas a nivel defensivo y, sobre todo, un gran señalado.

El protagonista en cuestión es Jules Koundé, que una vez más volvió a firmar una participación más que cuestionable. El francés salió en la foto del primer gol del Rayo, cuando intentó encimar a Álvaro García a destiempo y acabó quitándose de su trayecto para no provocar una falta que habría acarreado tarjeta amarilla. Demasiado blando, demasiado flojo para un extremo que llegó a línea de fondo y asistió a Sergio Camello para hacer el 0-1.

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Jules Koundé, el gran señalado del Barcelona

El problema con Koundé es que no se trata de un error puntual, sino que su rendimiento ha ido bajando de forma alarmante durante los últimos meses. Sin ir más lejos, ante el Rayo fue su primera titularidad del curso, pues Hansi Flick apostó por Eric García como lateral diestro titular en los dos primeros partidos frente al Elche y el Athletic. Y el galo, en lugar de reafirmarse, no hizo otra cosa que acrecentar las dudas.

Jules ha llegado a tener ofertas para marcharse del Barça este verano. Flick ya le advirtió de que podía perder protagonismo, algo que ya se vio el pasado curso durante los meses finales de campeonato. El francés, con contrato hasta 2030, ha decidido quedarse, pero no está exento de las críticas de la hinchada.

Este lunes, en el duelo ante el Rayo, se convirtió en la mayor tendencia de las redes sociales tras su fallo en ese primer gol y su pobre nivel defensivo, lo que provocó una ola de críticas por parte de una hinchada blaugrana que incluso ha pedido a Deco que intente buscarle una salida en estas horas finales de mercado, algo que parece cuanto menos improbable.