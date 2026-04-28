Fran Fuentes 28 ABR 2026 - 10:25h.

El rendimiento deportivo de ambos defensores les postula como ventas para cuadrar las cuentas

El Manchester United toma una decisión para el mercado de fichajes y expone a Rashford

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El FC Barcelona ya planifica la próxima temporada en el mercado de fichajes. La prioridad de Deco, toda vez que la gestión de Joan Laporta logre devolver al equipo a la regla 1:1, es la de firmar a un defensa central y a un delantero. En este sentido, una de las prioridades es Alessandro Bastoni, aunque también permanece Jon Martín como otra opción para la zaga. Sin embargo, es posible que para poder incorporar jugadores, el club tenga que hacer alguna venta importante. Es ahí donde podrían darse salidas importantes como la de Jules Koundé o Alejandro Balde.

Así lo adelanta La Vanguardia. Este medio asegura que, de cara al próximo curso, el fichaje de un central complementará los nombres de Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín, con quien la planificación deportiva ya cuenta como defensa central a todos los efectos. En el lateral izquierdo, la idea es que Joao Cancelo siga y firmarle por, al menos, dos temporadas. Sin embargo, el luso tiene contrato hasta el 2027 con Al-Hilal, lo que obligará a un esfuerzo económico al club, tanto a nivel de traspaso como de salario. Asimismo, Gerard Martín también puede participar en esa posición, y Héctor Fort, quien ya se ha recuperado de su lesión, volverá de su préstamo en el Elche.

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Por esta razón, desde el FC Barcelona entienden que Alejandro Balde no solo es prescindible, sino que es una opción para ingresar un gran traspaso. A nivel deportivo, el español ha ido perdiendo protagonismo desde la llegada de Cancelo y, a sus 22 años, su valor de mercado asciende a 55 millones de euros. Con Jorge Mendes como representante, no sería de extrañar que consiga una oferta importante para colocar al futbolista. Desde la Premier League han llegado diversos intereses, aunque todavía ninguna oferta seria.

El rendimiento de Koundé y Balde les postula como ventas para cuadrar números

Por cotra, en el lateral derecho es cierto que Jules Koundé ha sido el titular durante todo el curso. Sin embargo, según la citada información, sienten que sus actuaciones han estado por debajo de lo esperado. Es por eso que desde el FC Barcelona no verían con malos ojos una oferta por el francés. El comodín de Eric García, que se ha desempeñado a buen nivel en esa posición, y el propio Joao Cancelo serían opciones para la posición, con un Xavi Espart que lleva toda la temporada entrenando con el primer equipo y podría permanecer ahí. Eso sí, haría falta pensar en un recambio, razón por la cual Deco ha estado viendo a Marco Palestra.

Estos serían los planes del conjunto barcelonista para la defensa. Para que el Barcelona llegue a la regla 1:1 se antoja necesaria una venta importante, o quizá dos, para cuadrar cuentas y hacer los refuerzos que la plantilla necesita.