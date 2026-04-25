Celia Pérez 25 ABR 2026 - 13:34h.

El conjunto culé se habría interesado en el defensa txuri urdin

El Barça inicia los primeros contactos por Jon Martín

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La Real Sociedad es el equipo de moda en España. Tras la llegada de Pellegrino Matarazzo, el equipo ha dado un giro radical a la situación escalando posiciones en la tabla y logrando conquistar la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El gran estado de forma de la plantilla no pasa desapercibido para otros clubes, que ponen el punto de mira en los jugadores donostiarras. A la luz ha salido estos días el interés de Deco en jugadores como Jon Martín, aunque el club tiene muy claro cuál es el plan de actuación tanto con él como con otras figuras como Mikel Oyarzabal.

En este sentido, según desvela Marco Antonio Sande en Cope, la Real Sociedad tiene definida su postura alrededor de Oyarzabal y Jon Martín ante el revuelo que están provocando sus nombres en el mercado de fichajes. El club txuri urdin tiene tranquilidad absoluta con la continuidad de ambos para un proyecto para el próximo año en el que se quiere mantener la identidad, descartando así una nueva reconstrucción.

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Y es que según se ha publicado, Deco se ha reunido con Iñaki Ibáñez, agente de Jon Martín. Fue una reunión informal para interesarse por el jugador, que actualmente tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2031 y en su última renovación ascendieron su cláusula a 50 millones. Una reunión la que el club azulgrana pretendía conocer de primera mano la situación del central, aunque no se le trasladó de forma fehaciente el interés por ficharlo.

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Un interés que parece no preocupar mucho en la Real Sociedad. El club confía en seguir contando tanto con Jon Martín como con otros jugadores que considera claves como es el caso del capitán Mikel Oyarzabal. En Donosti miran al futuro con tranquilidad e ilusión tras lo cosechado esta temporada bajo las órdenes de Matarazzo.