Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 23:43h.

Hansi Flick explica el rol de Bisiwu, Hamza y Brian Fariñas con el primer equipo del Barcelona: "No es fácil"

El club se percató en las redes de ElDesmarque de lo sucedido con el chico

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El fútbol brinda a veces historias que quedan grabadas a fuego en la memoria de sus fieles seguidores y, sin duda, la que a continuación contamos es una de ellas. El protagonista fue un fiel seguidor del Barcelona que voló desde México para cumplir el sueño de ver a su equipo en el Camp Nou y que estuvo muy cerca de perder esta oportunidad por un golpe de mala suerte. Gracias a ElDesmarque vio cumplido el cometido de su viaje a la Ciudad Condal.

Todo se remonta al pasado jueves, día en el que el Barcelona se vio las caras frente al Athletic Club en el Camp Nou. El chico voló junto a su madre desde México para presenciar el encuentro, pero el retraso del avión provocó que llegara a las inmediaciones del Camp Nou cuando apenas quedaba media hora para el final. Pese a intentarlo, ya no pudo entrar al estadio.

"Lamentablemente no lo pude ver. Se me retrasó el vuelo tres horas, perdí el tren, agarré otro y llegué aquí pero en el minuto 65. Ya no me dejaron pasar. Yo vengo desde México. Vine a cumplir mi sueño, yo soy culé desde la cuna. Un poco cabizbajo pero feliz por la victoria del equipo. Les dije que aunque fuesen cinco o diez minutos me hubiese gustado vivir el mítico Camp Nou, la experiencia, ver a los jugadores. Yo vine a eso y estoy un poco triste. Se me saltaron las lágrimas, se me juntó todo. Vengo del otro lado del mundo y no me ha sido posible. Voy a estar aquí el domingo y veré si puedo arreglar algo en los tickets o cambiar por otros. No quisiera regresar a mi país sin ver a mi equipo", expresó el hincha en ElDesmarque.

El regalo del Barcelona

Nuestra entrevista sirvió de altavoz para que el Barcelona tuviese un precioso detalle con él de cara al encuentro de este lunes frente al Rayo Vallecano. Las palabras de este fiel aficionado azteca en ElDesmarque llegaron a oidos del Barça y el club le invitó al partido para que así pudiese ver cumplido su sueño.

Joan Laporta hizo posible que el chico estuviese en el palco para disfrutar de una experiencia al completo e inmortalizó el momento junto a la bandera del club y la camiseta. Un momento que jamás olvidará y del cual ElDesmarque fue partícipe gracias a la difusión de su historia en las redes.