Redacción ElDesmarque Madrid, 31 AGO 2026 - 09:07h.

Compartir







El debate por saber quién va a ser el próximo Balón de Oro vuelve a estar sobre la mesa y es una de los temporadas donde más complicado está siendo elegir al favorito. En El Chiringuito se ha analizado quién debería llevarse este prestigioso galardón atendiendo a lo ocurrido durante la temporada pasada, con Kylian Mbappé, Rodri y Fabián Ruiz entre los futbolistas señalados como principales aspirantes. El nombre de Lamine Yamal también está entre los favoritos, pero su actuación poco destacada con la Selección Española en el Mundial ha abierto dudas sobre sus opciones de terminar entre los tres primeros.

Kylian Mbappé, Rodri y Fabián Ruiz son los principales candidatos

El Balón de Oro premia al mejor futbolista de la temporada anterior, por lo que los primeros partidos de la actual campaña no deberían influir en la decisión. El análisis, por tanto, debe centrarse en el rendimiento de la 2025/2026 y en ese contexto, Kylian Mbappé es uno de los grandes favoritos. El francés cerró el curso como bota de oro y máximo goleador del Mundial.

Rodri también está en la conversación por su rendimiento con España, aunque su curso con el Manchester City no ha alcanzado el nivel extraordinario de otras campañas. Fabián Ruiz completa el grupo de nombres destacados por su papel con La Roja y su temporada con el PSG. El sevillano es el único jugador que ha ganado el Mundial y la Champions League durante la pasada campaña.

Harry Kane es otra alternativa a tener en cuenta por sus increíbles cifras y por lo lejos que llegaron el Bayern de Munich y la selección de Inglaterra en la Copa de Europa y en la Copa del Mundo respectivamente. El debate terminó con el nombre de Lamine Yamal y Josep Pedrerol planteó que el futbolista del Barcelona sabe que podría quedarse fuera del podio.

La explicación de esta afirmación está en el rendimiento del extremo durante el Mundial. El de Rocafonda no fue uno de los grandes protagonistas de España durante el torneo y aunque el resultado colectivo acompañe, hay otros jugadores que realizaron una mejor Copa del Mundo que él. La curiosa paradoja es que algunos de los futbolistas que brillaron con sus selecciones no han tenido una temporada de clubes tan dominante y otros realizaron una gran campaña no pudieron 'rematarlo' con un buen Mundial. Por ello, este es uno de los Balones de Oro más abiertos de los últimos años.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.