María Trigo 03 SEP 2026 - 23:01h.

Se desvela un vídeo del día en el que España fue campeona del Mundo en Nueva York

Marcos Llorente responde a la crítica por consumir alcohol tras ganar el Mundial: "Si fuera solo la tarde"

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Aunque para los aficionados al fútbol ha sido toda una sorpresa, como el propio Marcos Llorente ha desvelado en el anuncio de su retirada con España, él lo tenía muy claro desde hacía tiempo. Tanto es así que las redes sociales de la Selección España acaban de publicar un vídeo en el que revelan que vieron junto al futbolista del Atlético de Madrid el amanecer el día de la final del Mundial 2026.

Un momento histórico en el que ya Marcos Llorente explicó su decisión y que en la Real Federación Española de Fútbol la han mantenido a buen recaudo hasta ahora mismo. "Lo tenía ya pensado desde antes de venir. Mi último momento con la Selección, pasará lo que pasará. Creo que sí que es el momento de cerrar esta etapa que ha sido maravillosa, este último Mundial. No esperaba disfrutar tanto, quizás sabiendo que es la última vez que vas a estar aquí, la última vez que te vas a concentrar con la Selección, que vas a estar con estos compañeros", decía Llorente, que argumentó el motivo de su decisión: "Creo que por mi vida, por mi familia, creo que es el momento de dar un paso al lado. Ojalá sea ganando. Y después del Mundial, llamaré a Luis, le daré las gracias por haberme hecho campeón del mundo. Pero siento que es el momento de dejar esto a un lado".