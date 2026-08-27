Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 09:30h.

El centrocampista del Atlético de Madrid ha vuelto a salir en defensa de la exposición al sol

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Marcos Llorente ha vuelto a utilizar sus redes sociales para compartir una reflexión que va más allá del fútbol. El jugador del Atlético de Madrid ha publicado tres historias en Instagram relacionadas con la exposición al sol, la vitamina D y los hábitos de vida, defendiendo una visión en la que el contacto con el sol y la vida al aire libre tienen un papel mucho más amplio que el de la simple obtención de vitamina D.

La reflexión de Marcos Llorente sobre la vitamina D

La primera publicación tiene un tono claramente irónico. Llorente muestra imágenes de civilizaciones antiguas acompañadas de la frase "3.000 años rezándole al sol”, para después contraponerlas con escenas de la vida moderna y la utilización de cremas solares durante las últimas décadas. El vídeo termina con el futbolista mirando a cámara y asintiendo, junto a un escueto “Vale”.

En la segunda historia, el centrocampista del Atlético de Madrid desarrolla su postura con un mensaje más extenso. Considera que tener unos buenos niveles de vitamina D sin suplementación puede ser una señal de una buena relación con el sol y con la vida al aire libre, aunque entiende que reducir los efectos del sol únicamente a la producción de esta vitamina supone quedarse con una parte de la cuestión. Para acompañar sus palabras, el futbolista compartió sus propios datos de vitamina D correspondientes a marzo y agosto de 2026, mostrando un nivel superior en el segundo registro.

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Marcos Llorente defiende que vivir más no significa vivir mejor

La tercera historia es una una respuesta a un seguidor que cuestiona sus planteamientos y recuerda el aumento de la esperanza de vida respecto a la antigüedad y a siglos anteriores. Llorente matizó que no niega los avances de la medicina y reconoció que han permitido conseguir “cosas extraordinarias”. Sin embargo, quiso llevar el debate hacia otro terreno: la diferencia entre vivir más años y vivirlos con salud, energía y capacidad física.

El jugador cuestionó así que el éxito deba medirse únicamente por la longevidad y terminó con una reflexión sobre el paso del tiempo: la cuestión no consiste en quién consigue “durar” más, sino en qué hace cada persona con los años que tiene.