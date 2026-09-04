Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 13:54h.

El uno por uno de los encargados de fichar en Primera División

20 jugadores libres tras el cierre del mercado de fichajes que son top y conocen LaLiga

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El mercado de fichajes acabó el pasado martes después de un intenso verano en los 20 equipos de LALIGA EA Sports con mayor o menor éxito para los directores deportivos de los clubes. La mayoría de ellos han ido dando explicaciones durante la semana (algunos han delegado a sus entrenadores) y en ElDesmarque queremos puntuar el trabajo de cada uno de ellos con las notas del verano teniendo en cuenta sus distintos contextos.

Para ello hemos escogido a aquellos que ocupen el cargo de director deportivo o director de fútbol aunque, en casos como el Real Madrid, el Rayo o el Elche, el presidente o el propietario tiene una voz importante en materia de altas y bajas. Valoramos tanto las llegadas como las salidas y si estas han tenido un efecto beneficioso en el equipo o perjudicial, además de la importancia de retener a futbolistas como Julián Álvarez en el Atlético de Madrid o las jóvenes estrellas del Málaga.

También, las puntuaciones de los directores deportivos están sujetas a su relación con los entrenadores y si han cumplido o no las peticiones de sus entrenadores, en algunos casos públicas como ha sido con Claudio Giráldez o Manuel Pellegrini. Y, por supuesto, al potencial económico de los clubes y a la importancia de los equipos clasificados para competición europea de tener una amplia rotación.

El uno por uno de los directores deportivos de LALIGA EA Sports

Sergio Fernández (6): Una década se ha cumplido desde la llegada del director deportivo babazorro con un mercado mucho más tranquilo de lo habitual, sin cedidos y con los deberes hechos con tiempo. La plantilla ha mejorado con cuatro futbolistas que aumentan el nivel con lo que ya había y el arranque fulgurante de Mariano en 'modo Ronaldo Nazario' ha eliminado la necesidad de incorporar otro delantero. Quique tiene la base del año pasado para buscar una salvación cada vez con menos apuros.

Mikel González (6): El director de fútbol zurigorri no ha realizado ningún fichaje dentro de lo complicado que es siempre esta faceta con la filosofía Athletic y un mercado tan reducido. La apuesta es que Terzic vuelve a recuperar el mejor nivel de futbolistas como Nico Williams o Sancet con el complemento de los que regresan de cesión. Lo mejor de la labor de Mikel González ha estado en las ventas de jugadores que se habían quedado sin sitio en la plantilla, generando unos importantes ingresos.

Mateu Alemany (7): El mercado de fichajes del Atlético de Madrid ha estado marcado por Julián Álvarez tanto para la bueno como para lo malo. Por un lado, Apollo ha mandado un mensaje al no vender a la Araña a cualquier rival y de cualquier forma y, por otro, sigue sin resolver el problema creado en la delantera el año pasado al no tener la mejor versión ni del argentino ni de Sorloth. Han llegado jugadores importantes en puestos necesarios de reforzar y la cantera completará la plantilla para doblar puestos.

Deco (7): La falta del fichaje de un 9 de garantías tras todo el culebrón Julián Álvarez ha sido el mayor 'debe' del exfutbolista culé en este mercado junto a una defensa en la que aún se necesita la figura de un central experimentado desde la marcha de Íñigo Martínez. El Barça ha optado este verano por dar salida a varios canteranos con opciones futuras para sus recompras permitiendo una importante liquidez. La llegada de Rodri ha sido la gran guinda del proyecto de Hansi Flick.

Manu Fajardo (4): El Betis ha fichado a tres primeros espadas -Fran García, Troy Parrott y Dani Ceballos-, una promesa como Facundo Bernal y un segundo portero como Diego Conde, pero la sensación entre el beticismo coincide con la de Manuel Pellegrini: faltaron efectivos. El chileno pidió un mediocentro que no llegó, y Fajardo se ha encontrado con numerosas dificultades para dar salidas y crear límite para abordar más incorporaciones. El relato con la marcha de Pablo García tampoco le ha ayudado de cara a la opinión pública.

Marco Garcés (6): El mexicano ha incorporado algunas piezas a la larga plantilla de Giráldez por la gran presencia de A Madroa y ha dado salida a fichas altas pero deja la sensación de que no se ha dado el paso adelante necesario. Giráldez ha visto cumplidas dos de sus tres peticiones con la ausencia de un centrocampista ofensivo como André Almeida y las llegadas de Cáceres y Driouech se han producido ya a última hora, con el balón habiendo echado a rodar.

Fernando Soriano (10): El gran animador del mercado en España ha sido el Dépor con una liquidez económica que ha provocado la llegada de nombres consolidados a nivel europeo como Adama Traoré, Angeliño o, sobre todo, Aubameyang, junto a jóvenes del perfil de los que ya estaban como Leo Román, Amatucci, Bright Ede o Asp-Jensen. Las cesiones de José María Giménez y Marc Casadó en el último día de la ventana veraniega son la guinda al proyecto que, con Antonio Hidalgo a la cabeza, pretende conseguir una salvación que no debería ofrecer complicaciones... en teoría.

Pepe Contreras (4): El Elche ha sido uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de fichajes dejando la sensación de que la plantilla es peor que la del año pasado tras las marchas de Aleix Febas, Affengruber y los tres delanteros. Jugadores como Kevin Lomónaco, Gonzalo Villar ya en propiedad y Fer Niño pueden sumar pero no son suficientes. Si Bragarnik consigue a otro nueve de garantías en el mercado de agentes libres, esta nota podría aumentar hasta el aprobado pero se echa en falta más peligro arriba.

Monchi (6): El primer mercado de Monchi en el Espanyol no ha supuesto un cambio de rumbo, sino que se ha mantenido la base de lo que ya había con algunos retoques y otros que vuelven de cesión y que están respondiendo desde el primer día, como Javi Hernández o Hinojo, evitando la necesidad de más fichajes. Más allá del cedido Carlos Romero, no se ha perdido ninguna pieza importante y han llegado futbolistas preparados para conformar una plantilla más larga, algo que se echó en falta la campaña pasada.

Toni Muñoz (6): A la espera de saber si llega algún jugador de los que están libres (no se puede descartar otra aventura de Allan Romeo Nyom), el propio director deportivo ha reconocido que la plantilla es corta para disputar tres competiciones. La grave lesión de Christantus Uche trastocó los planes y finalmente no se produjeron las salidas de Borja Mayoral y Abdel Abqar para abrir margen salarial. Aun así, las salidas de Luis Milla o Arambarri ya se preveían, se han quedado los exitosos cedidos del pasado mes de enero y otros como Enes Ünal, Mangala o Andrés García han respondido desde el primer día.

Héctor Rodas (6): No lo tiene fácil el director deportivo levantinista con la delicada situación económica del club pero Rodas ha sabido sumar las piezas necesarias para que no se noten, al menos hasta que se vea su nivel real, las salidas de hombres como Carlos Álvarez y Espí, que han dejado unas buenas cifras en caja. El mayor problema es la incógnita que presenta la abundancia de futbolistas jóvenes cuya adaptación no se puede alargar en el tiempo.

Loren Juarros (5): Complicado valorar el mercado del Málaga sabiendo que las decisiones pasan por un administrador judicial. El gran mérito de Loren Juarros, recalcado por Juafran Funes, ha sido el de mantener a sus perlas como Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo o Izan Merino, sumándoles algunos complementos con mayor experiencia en Primera División. Quizás el nivel no sea suficiente en teoría pero, dada la situación del club, no es mala idea la de no derrochar en este mercado y apostar por un proyecto a largo plazo que consiga la estabilidad malaguista.

Braulio Vázquez (4): Osasuna ya sufrió la temporada pasada la amenaza del descenso hasta el último minuto y la plantilla que ha dejado Braulio no parece, en teoría, mejor que la de la 25/26, con una amplia base de jugadores que suman un año más a su DNI. Ramis, de momento, no ha echado en falta la presencia de Víctor Muñoz y la cantera debe volver a ser importante para conseguir que el equipo rojillo vuelva a la senda de la tranquilidad en la clasificación.

Chema Aragón (10): Espectacular mercado veraniego del Racing con Chema Aragón en la cabeza manteniendo la base del ascenso a pesar de la salida de Puerta contrarrestada por la permanencia de Salinas. Han llegado futbolistas del corte de José Alberto, algunos de ellos jóvenes como Facu González, Pablo García, Iker Luque o Zabiri y otros más confirmados en la élite como Iván Martín o Aarón Martín además de la guinda del regreso de Sergio Canales a Santander 16 años después.

David Cobeño (2): Posiblemente, el peor mercado de fichajes de toda la Primera División, sea culpa de Cobeño o de Martín Presa, a lo que hay que sumar los numerosos líos del club como el hecho de no poder jugar en su estadio. La plantilla ha empeorado más allá del cambio de entrenador con respecto a la histórica final de Conference de la 26/27 a pesar del dinero obtenido por Nobel Mendy o Pep Chavarría. Con decir que el refuerzo para la delantera es Raúl de Tomás...

José Ángel Sánchez (8): El mercado de fichajes del Real Madrid del pasado verano no resultó ser todo los fructífero que prometía y el equipo blanco ha tenido que rectificar este verano con varias incorporaciones clave salvo por ese mediocentro y la sensación de que no había un 'Plan B' tras la negativa de Rodri. La Fábrica ha permitido al club hacer caja de forma histórica sin perder muchas piezas y la renovación de Vinicius le deja a José Mourinho una plantilla acorde a lo que pueda necesitar el técnico portugués.

Erik Bretos (4): Sólo han llegado Mamadou Sarr y Héctor Fort y lo han hecho a última hora, con la temporada ya empezada. Un problema que ya sufrió Erik Bretos la temporada pasada aunque, en ese caso, lo hizo por esperar a futbolistas de un mayor valor que los obtenidos este verano en el regreso de la Real a la disputa de tres competiciones. Da la sensación, además, de que no se trata de las primeras opciones ni mucho menos, sobre todo en el caso del senegalés. No se ha dado un paso adelante de calidad en la plantilla.

José Ignacio Navarro (8): Ha dado salida a prácticamente todos los futbolistas que no contaban -espera sacar a Fabio Cardoso en los próximos días- y ha acometido once incorporaciones, algunas impensables para la realidad del Sevilla como las de Stassin y Fofana. El césped dictará sentencia en un equipo que lleva tres años peleando por no descender, pero a priori ha reducido drásticamente la masa salarial y ha dotado de una plantilla más ilusionante a Luis García Plaza.

Ron Gourlay (4): A pesar de la defensa de Ron Gourlay por su labor, el Valencia CF cerró un mercado de fichajes insuficiente en el que se dejó en el tintero dos o tres fichajes (delantero, central de jerarquía y un extremo) y además no hizo la limpieza del vestuario después de renovar a Carlos Corberán y que es lo que procedía tras una mala temporada.

Miguel Ángel Tena (5): El Villarreal ha dejado salir este verano a jugadores con poco protagonismo y apenas ha incorporado a Nathan Saliba y Gulácsi para una portería en la que Luiz Júnior sigue dejando dudas. La segunda temporada en Champions consecutiva y el arranque del proyecto de Íñigo Pérez está supeditado a un paso adelante de los que ya estaban y a la confirmación de los que vuelven de cesión, como Carlos Romero o Ilias y a los que ascienden desde el filial como Macià y Diatta para ofrecer suficiente fondo de armario.