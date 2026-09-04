Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 11:02h.

El exdelantero barcelonista tiene dudas de si con el brasileño les dará para competir contra los mejores equipos de Europa

Lamine Yamal e Inés García presumen de su escapada a París con un recado: "No te dejo coger más bicis"

Compartir







El fichaje de Gabriel Jesús por el FC Barcelona estaba llamado a resolver el problema del delantero centro. El brasileño, que viene del Arsenal en una operación de relativo bajo coste (tiene un salario elevado aunque su traspaso apenas fueron 10 millones de euros), llega para ocupar el hueco que, en teoría, estaba destinado a Julián Álvarez. Sin embargo, esta forma de jugar del conjunto barcelonista, sin una referencia clara y con Raphinha actuando como falso 9, les está viniendo muy bien. En este sentido, hay quien no termina de ver al último refuerzo como el delantero que necesitaba el equipo.

Uno de ellos es Jean Marie Dongou, exdelantero del FC Barcelona que lleva un tiempo haciendo carrera en medios deportivos como Jijantes. Ahora, en su estreno en 'Tot Costa' de Catalunya Radio, ha dejado unas declaraciones en las que duda de la idoneidad de Gabriel Jesús como el fichaje que necesitaba el conjunto barcelonista.

En este sentido, Dongou tiene claro que el Barcelona no soluciona la papeleta del delantero con este fichaje: "No, yo creo que todavía no. El Barça todavía tiene que resolverlo. Creo que Gabriel Jesús es un parche. No es el delantero que todo el mundo quería, aunque sí que es un gran jugador", explica. Y es que, pese a todo, cree que el jugador puede aportar bastante si son capaces de que se habitúe y se integre bien en el equipo: "Si Flick es capaz de recuperar las sensaciones que dio en el Manchester City o en el Arsenal, tenemos a un jugador que puede ayudar mucho al equipo", razona.

No obstante, Dongou pone la clave de Gabriel Jesús en las fases avanzadas de la UEFA Champions League, donde los equipos no pedonan: "En LALIGA seguro que hará goles, pero en Champions no te da el salto para competir con los mejores equipos de Europa", explica.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones Valencia CF - FC Barcelona para la Jornada 4 de LALIGA en Mestalla

Dongou, sobre Gabriel Jesús y la Champions: "Ahí se verá si el equipo está preparado"

Y es que eso no se debe a un problema del nueve, sino de calidad: "A mí me gusta el que genera el Barça. Creo que el Barça, como juega ahora mismo, las ocasiones que genera, hará muchos goles. Creo que así harán goles todos. No tengo ninguna duda con eso. Mi duda es cuando arriba te encuentres a equipos de tu nivel. Ahí es cuando se verá si el equipo está preparado para ganar la Champions o para competir contra los grandes equipos, pero no tengo dudas de que el Barcelona hará goles juegue quien juegue. Con la forma de jugar y las ocasiones que genera, eso no es un problema del delantero. Para mí, yo siempre he dicho que el Barça tiene que fichar a los mejores jugadores del mundo, no jugadores de medio pelo. Para apostar por jugadores jóvenes ya está La Masía", sentencia.