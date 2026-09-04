Posibles alineaciones Valencia CF - FC Barcelona para la Jornada 4 de LALIGA en Mestalla

David Torres Valencia, 04 SEP 2026 - 07:17h.

Harvey Elliott, posible alternativa para el once titular

Septiembre pondrá a prueba al Valencia CF de Corberán y a una plantilla cogida con alfileres

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Con los ecos del mercado de fichajes todavía retumbando, comienza este viernes una jornada 4 de LALIGA que deparará un siempre apasionante Valencia CF - FC Barcelona, todo y que ambos conjuntos vivan en polos opuestos de la clasificación. Los catalanes llegan como líderes a un estadio que ve como su equipo está en puestos de descenso. Y eso que la historia reciente es favorable para los locales, pero la cosa tiene trampa.

Así, el Valencia recibe este domingo en la cuarta jornada de Liga al Barcelona en Mestalla (16.15 horas), donde la temporada pasada cortó con una victoria en la última jornada una racha de seis años sin ganar en la competición regular contra el equipo culé. Si bien es cierto, los de Flick llegaban como vigentes campeones y los de Corberán se jugaban entrar en Europa. Ganaron, pero no lo lograron. Este año, la cosa será diferente, pues el Barça ya se juega todo y llega con todas sus figuras. En ElDesmarque analizamos los posibles onces de ambos equipos

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El posible once titular del Valencia CF

Dar con la tecla de Carlos Corberán es complicado. Para empezar, el de Cheste cuenta con numerosas e importantes bajas. Guido Rodríguez, Sadiq, De Haas, Copete, además de Diego López y Sergi Canós sin ficha. También, son duda Pablo Maffeo y Luis Rioja, con molestias.

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A la espera de que se resuelvan las dudas en las alas, se espera que el técnico recupere la línea de 5 ante el Barça ya que tiene que adelantar a Pepelu a la medular. Es un once, eso sí, muy parecido al que naufragó contra el Deportivo. La gran duda es saber si Harvey Elliott será titular o deberá esperar. En este Valencia, sin Sadiq, Hugo Duro o Danjuma se repartirán la punta del ataque mientras que Guerra y Sato por detrás parecen intocables.

El posible once del Valencia CF sería el formado por Dimitrievski; Gayà o Jesús Vázquez, Diakhaby, Tárrega, Arnau Martínez, Rioja o Maffeo; Pepelu, Ugrinic, Guerra, Sato, Danjuma o Hugo Duro.

El posible once titular del FC Barcelona

El Barcelona llegará a Mestalla este domingo con dos bajas confirmadas y una tercera prácticamente descartada. Frenkie de Jong, lesionado con una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y Roony Bardghji, todavía recuperándose de su operación de ligamento cruzado anterior, no estarán ante el Valencia. A ellos podría se sumará Jesse Bisiwu, que se retiró en camilla con una lesión de tobillo con el Barça Atlètic. Gavi es la principal duda, ya que todavía no ha recibido el alta de la contusión en la rodilla derecha que sufrió ante el Elche.

Flick recupera progresivamente a Rodri, que ya ha tenido minutos en las dos últimas jornadas. En principio, Joan García seguirá en portería y la defensa estaría formada por Koundé, Christensen, Cubarsí y Xavi Espart. En el centro del campo, Rodri o Bernal acompañarán a Pedri, mientras que el ataque presenta más dudas, con Lamine Yamal, Fermín, y Gordon como principales candidatos para acompañar a Raphinha; aunque podría entrar Dani Olmo. Falta por saber qué papel le dará Flick a Gabriel Jesús, flamante último fichaje y que ya se entrenó este jueves.