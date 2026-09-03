David Torres Valencia, 03 SEP 2026 - 12:17h.

Harvey Elliott se estrena con la vista puesta en el domingo y Maffeo ya está listo

Tiene problemas en el tobillo como Kayne Van Oevelen, meta suplente

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Tras un mercado de fichajes insuficiente que ha dejado el ataque y los flancos cortos de efectivos, cualquier baja en el Valencia CF es un terremoto y este jueves, a falta de dos sesiones para el Valencia-Barça, la luz de alarma se ha encendido en la Ciudad Deportiva de Paterna. Luis Rioja no trabaja con el grupo con molestias en el tobillo. Su ausencia generaría un nuevo contratiempo al técnico Carlos Corberán que cuenta con Rioja siempre que puede ya sea por la izquierda o a banda cambiada como sucedió en Riazor.

El andaluz, muy crítico con el equipo el pasado fin de semana en Coruña, aguantó 60 minutos en el campo pero, al final, fue uno de los encargados de hablar y dijo: "Al final esto va de pundonor, esto va de competir, esto va de dejártelo todo en el campo y creo que hoy es lo que ha faltado. Creo que es lo único que no puede faltar en un campo de fútbol al final. Tú puedes acertar, puedes fallar, la táctica puede ser mejor o peor, pero tú no puedes faltar a la ética del fútbol, del deporte, que es competir al cien por cien, que es dejártelo todo en el campo. Creo que hoy eso nos ha faltado a todos y yo el primero", aseguró el extremo que dejó su sitio a Otorbi.

Kayne Van Oevelen, lesionado en el tobillo

En la sesión de este jueves para preparar la visita del Barcelona a Mestalla este domingo además de Rioja, fueron baja los lesionados Justin de Haas, José Copete, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Diego López, Sergi Canós y Dimitri Foulquier, que se ejercitó al margen del grupo dentro de su proceso de recuperación. Por el contrario, Pablo Maffeo está disponible

Con todo, la ausencia más destacada fue la del meta suplente Kayne Van Oevelen que tuvo que retirarse el miércoles también con problemas en el tobillo, y que este jueves ni salió al campo. Cristian Rivero apunta a ser el suplente de Dimitrievski este domingo ante el Barça

Tras no lograr el club fichar a un para de futbolistas en el tramo final del mercado de fichajes, Corberán ha contado de nuevo con canteranos, incluido Pablo Mollà, portero del juvenil del Valencia; además de Panach, Mayol y Jaume Durá.