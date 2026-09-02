Harvey Elliott se estrena con la vista puesta en el domingo pero Corberán suma una nueva baja

David Torres 02 SEP 2026 - 16:12h.

Se resintió por el calor, pero asegura que estará para el Barça

La tradición inglesa en Mestalla vs el pasado Red de Harvey Elliot y un dorsal para soñar: "Cuando sea mayor..."

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Valencia“Es difícil adaptarse viniendo desde Inglaterra con tanta lluvia y con el sol de aquí. He notado mucho el calor en el entrenamiento. Esto es una oportunidad, es un gran paso en mi carrera y voy a adaptarme a la cultura. Han sido dos días increíbles y seguro que vamos a ir mejorando”, decía Harvey Elliott en su presentación

El atacante inglés Harvey Elliott se ejercitó este miércoles por primera vez con el Valencia, en un entrenamiento a las órdenes del técnico Carlos Corberán. El Valencia cerró este martes la llegada cedido de Elliott cedido por el Liverpool, en una operación en la que no se ha incluido opción de compra.

En su puesta de largo, Elliott además, anunció que está listo para jugar ante el Barcelona si Carlos Corberán lo estima oportuno. “A nivel personal, recuperar la confianza en mí mismo, jugar con libertad, disfrutar de mi fútbol y estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Valencia CF. A nivel de equipo, lograr todo lo que se pueda conseguir, ayudar desde este mismo domingo”.

Nueva baja en el Valencia CF por molestias en el tobillo

No estuvo en la sesión Luis Rioja, que arrastra molestias en el tobillo y es duda para el choque.

Por el contrario, sí trabajó con el grupo Pablo Maffeo, que fue baja para el encuentro ante el Dépor por molestias musculares y el lunes realizó parte del entrenamiento con el grupo y parte con un readaptador.

En la sesión de este miércoles para preparar la visita del Barcelona a Mestalla este domingo además de Rioja, fueron baja los lesionados Justin de Haas, José Copete, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Diego López, Sergi Canós y Dimitri Foulquier, que se ejercitó al margen del grupo dentro de su proceso de recuperación.

Con Sadiq lesionado y tras no lograr el club fichar a un delantero en el tramo final del mercado de fichajes, Corberán ha contado con el canterano Aimar Blázquez.