Hoy ya se ha entrenado con el primer equipo

Esta es la plantilla con la que el Valencia CF quiere despedir Mestalla clasificándose para Europa

Compartir







Valencia"Es muy bonito ir con el primer equipo, ya que estar en el primer equipo es lo más top en la AcademiaVCF. Hay que aprovechar al máximo las oportunidades que me dé el míster ahí arriba. Siempre ayudar al equipo en todo lo que se pueda y ya está", explicaba Aimar Blázquez después de un último amistoso del VCF Mestalla. El espigado delantero de la Academia, que es uno de los capitanes del filial y que ha sido la primera medida que ha tomado Carlos Corberán después de que el Valencia CF cerrara un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y que no ha servido para incorporar un jugador que cubra la baja de Umar Sadiq.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

¿Quién es Aimar Blázquez?

Aimar Blázquez no es un desconocido para Carlos Corberán, ni mucho menos. Lo ha usado esta pretemporada e, incluso, ya lo tuvo en el verano de 2025. Aimar Blázquez Labraca nació el 19 de marzo de 2006 en Madrid, España. Desde temprana edad, mostró una gran pasión por el fútbol, iniciándose en el fútbol base de equipos de élite como el Real Madrid, el CD Leganés, el Villarreal CF y el Rayo Vallecano. El delantero madrileño llegó a la Academia VCF en la temporada 2021-22 cuando tenía quince años y siguió como hasta ese momento, haciendo goles.

Pese a su imponente estatura (1,94m), no es solo un hombre de área, ya que es un delantero completo, con movilidad y buenas aptitudes para el juego asociativo. “Soy un delantero al que le gusta estar en contacto con el balón, ayudar en la creación, pero también fijar centrales y llegar al área”, explica Aimar el día que renovó su contrato en julio de 2025, Aimar y que ahora lo liga hasta 2027; aunque el club podría ejecutar unilateralmente una cláusula y ampliarle hasta 2029. No obstante, ya se han sentado para renovar su contrato.

Ya ha ido convocado en LALIGA y en la Copa sin debutar

Su debut con el primer equipo llegó en la pretemporada de 2025, cuando jugó dos partidos en agosto. Después entró en tres convocatorias para LALIGA y una en Copa del Rey. Este año ha participado en tres encuentros amistosos de pretemporada y, aunque no era un habitual en los entrenamientos con la primera plantilla, la necesidad se ha convertido en su mejor aliado. Este miércoles ya se entrenó y no es descabellado pensar que entre en la convocatoria contra el FC Barcelona.

PUEDE INTERESARTE De Giménez a Endrick pasando por Ramazani, los fichajes que se le quedaron en el tintero a Gourlay y Lim y el mercado de jugadores libres

El gol lo tiene

Recuerda Ciberche la temporada 2023-24, Aimar destacó como máximo goleador del grupo 7 de la División de Honor Juvenil, anotando 22 goles en 19 partidos, lo que llevó al Valencia CF a iniciar contactos para renovar su contrato, que finalizaba en junio de 2025. Su rendimiento en la temporada 2024-25 fue aún más impresionante, marcando 31 goles en 31 partidos con el Juvenil A, lo que contribuyó al subcampeonato en la Copa de Campeones y a la clasificación para la Youth League. De ahí dio el paso al filial dónde ahora lo repesca Corberán.