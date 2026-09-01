David Torres 01 SEP 2026 - 16:08h.

El Valencia CF acelera la búsqueda de un delantero aunque Sadiq evita el quirófano

Umar Sadiq acaba lesionado de gravedad en Riazor: alarma en Paterna

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ValenciaLas pruebas médicas realizadas a Umar Sadiq han confirmado una rotura en los isquiotibiales, una lesión que obligará al delantero del Valencia CF a permanecer alejado de los terrenos de juego durante un periodo prolongado. El atacante tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias y los exámenes posteriores han confirmado los peores pronósticos.

Sadiq sufre una rotura muscular en los isquiotibiales y estará, como mínimo, dos meses de baja. El delantero se perderá así buena parte del tramo inicial de la temporada y tendrá que afrontar ahora un proceso de recuperación en el que el Valencia no quiere asumir ningún riesgo. La lesión llega además en un momento especialmente delicado para el atacante, que acababa de dejar atrás un verano en el que ya estuvo lesionado.

¿Cuántos partidos se podría perder Sadiq?

La rotura de isquiotibiales deja así a Sadiq fuera de combate durante buena parte del otoño y obliga al delantero a centrarse en una recuperación sin prisas para evitar que una vuelta prematura pueda provocar una recaída.

El club ha emitido el parte médico que dice lo siguiente: "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Sadiq Umar padece una afectación de la región isquiotibial derecha, sufrida en el partido del pasado domingo ante el RC Deportivo de A Coruña.

El delantero valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".

Aunque no lo detalla el parte médico oficial, el plazo inicial se sitúa en al menos ocho semanas, la evolución durante la rehabilitación será la que determine cuándo podrá volver a competir que podría ser más. En todo caso, si se cumple la previsión de entre ocho y diez semanas, Carlos Corberán lo perderá hasta el parón de selecciones de noviembre, que en número de partidos podría alcanzar hasta una decena.

Sadiq se teme lo peor: "Señor, dame la suerte de los pobres"

El propio Sadiq parece ser consciente de que la lesión puede ser importante. El delantero publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje de carácter religioso poco después de conocer el alcance del problema: "Que Dios me dé lo mejor de los pobres. Mi Señor, de hecho estoy para cualquier bien que me envíes, necesitado".

Una reflexión que deja entrever el estado de ánimo del futbolista ante un contratiempo que llega en un momento complicado. Sadiq había empezado la temporada buscando recuperar protagonismo y ahora tendrá que parar durante, como mínimo, dos meses. El Valencia, por su parte, ya había tenido que reorganizar su ataque tras los movimientos del mercado.