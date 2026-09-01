Llegan ocho jugadores pero salieron diez en un verano en el que se necesitaba dar un salto de calidad

Así te hemos contado en directo el último día del mercado de fichajes

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ValenciaEl Valencia CF cierra un mercado de fichajes muy deficiente, que señala al CEO de fútbol y a la familia Lim, aleja las opciones de volver a Europa y deja vendido a Carlos Corberán, sin herramientas para fichar y con un vestuario que no tuvo la limpieza que el técnico -renovado- precisaba para intentar la meta europea con ciertas garantías. Un último día decepcionante, con intentos a la desesperada por jugadores, cierran un mercado en el que hubo 8 llegadas (Elliott, Arnau Martínez, Kayne Van Oevelen, Pablo Maffeo, Dieng, De Haas, Sato y Guido) y 4 salidas (Cenk, Santamaría, Almeida y Alberto Marí). Acabaron contrato o cesión 6 más (Cömert, Thierry, Saravia, Agirrezabala, Ramazani y Unai Núñez) y el Valencia CF empieza la temporada con cuatro jugadores lesionados de gravedad: Canós y Diego López para el resto de temporada; Copete de baja indefinida, y la duda que va a suponer Foulquier durante toda la temporada, ante lo que el valencia tuvo que fichar dos laterales.

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El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Gourlay y deja vendido a Corberán

El mercado del Valencia CF tuvo tres partes bien diferenciadas: arrancó rápido, incluyó algunos futbolistas para que Corberán tuviera mimbres para ir tirando. El no de Meunier, que dejó tirado al Valencia CF a primeros de julio, bloqueó el mercado che que solo se reactivó con el comienzo de LALIGA. A pesar de ello, el club llegó a los dos últimos días del período con muchas operaciones pendientes y la necesidad de fichar dos jugadores que apuntalaran su plantilla: un nueve y un central de jerarquías. Ninguno llegó, puesto que el elegido, Marvin Ducksch se cayó por llegar tarde y aunque lo intentó a la desesperada por Etta Eyong, fue a la desesperada, sin margen. Pasadas las 22 horas de la noche, Ron Gourlay abandonaba las oficinas.

Si el objetivo de la temporada era ir a Europa, los movimientos que ha hecho el club y los que no ha hecho, no reflejan esa determinación.

Si el objetivo de la temporada era ir a Europa, los movimientos que ha hecho el club y los que no ha hecho, no reflejan esa determinación. La plantilla cuantitativamente se ha debilitado respecto a la temporada pasada -en la que sufrió para salvarse- y cualitativamente quedan muchos fichajes en el tintero.

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Cuando el Valencia CF tenía que dar el do de pecho y tenía que fichar a un 9 y a un central de jerarquía, deja a su afición y a su entrenador desarbolados

Es incomprensible que el Valencia CF cierre con dos fichas libres después de desinscribir a Diego López (dorsales quedan tres 10, 16 y 17 pero uno será para Elliott). En resumen, cuando el Valencia CF tenía que dar el do de pecho y tenía que fichar a un 9 y a un central de jerarquía, deja a su afición y a su entrenador con un palmo de narices. La alegría por tener a Harvey Elliott cedido no puede tapar el resto de carencias.

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Todos los movimientos en el mercado de fichajes: sólo 9 millones

El Valencia CF ha completado un mercado con ocho llegadas y cuatro salidas. Entre incorporaciones, salidas, cesiones y operaciones a coste cero la inversión en fichajes asciende sólo 9 millones de euros, con Arnau Martínez y Ryunosuke Sato como las principales apuestas económicas. En paralelo, el club ha ido liberando espacio con salidas como las de Cenk, por la que cobró 1.75 millones, Santamaría, Eray, Cömert, Thierry, Rubo Iranzo, Alberto Marí y cesiones como las de Vicent Abril, Mario Domínguez, Lucas Núñez o André Almeida (por la que cobra medio millón).

Guido, Aliou Dieng, De Haas y Sato, los primeros

Justin De Haas se convirtió en el primer fichaje oficial del verano. El central neerlandés llegó libre procedente del Famalicão y firmó hasta 2030. Aliou Dieng fue una de las primeras incorporaciones confirmadas. El centrocampista maliense llegó libre desde el Al Ahly y firmó inicialmente por dos temporadas más una tercera opcional. Fue presentado el 7 de julio, el día que llegó Ryunosuke Sato, qie se convirtió en el primer japonés de la historia del primer equipo masculino del Valencia. El club pagó 4 millones de euros al FC Tokyo y el futbolista firmó hasta 2031.

Tocaba liberar espacio y Baptiste Santamaría puso fin a su etapa en Mestalla y dejó el Valencia para continuar su carrera en Grecia. Su salida permitió liberar una ficha y avanzar en la remodelación de la plantilla. Sin embargo, la "mayor" venta fue Cenk Özkacar, salió del Valencia hacia su país el 18 de julio dejando 1.75 millones en las arcas.

Un parón de un mes hasta Pablo Maffeo y Arnau Martínez, el fichaje más caro

La necesidad de reforzar el lateral derecho llevó al Valencia hasta Pablo Maffeo, que llegó cedido desde el Olympiacos con una opción de compra de 3,5 millones de euros. Por desgracia, a las primeras de cambio se lesionó. Su llegada y la de Kayne Van Oevelen facilitaron la salida de Rubo Iranzo al Zaragoza y la de Vicent Abril, que se marchó cedido al Nàstic de Tarragona para disponer de minutos y continuar con su formación. La operación quedó desbloqueada después de que el Valencia reforzara la portería.

El Valencia cerró una de sus grandes operaciones del verano con Arnau Martínez, que llegó procedente del Girona y firmó por cinco temporadas. El traspaso se cerró en 5 millones de euros fijos más variables. Es el fichaje más caro del verano y precedió al último empujón.

El trabajo se acumula al final y el Valencia se deja operaciones en el tintero

Alberto Marí rescindió su contrato con el Valencia y quedó libre para negociar su incorporación a cualquier club. La salida permitió liberar una ficha para reforzar el ataque y abría los últimos días de mercado en los que se precipitaron los acontecimientos. Ya con un punto de nueve y con Sadiq roto, el Valencia CF ejecutó el gran movimiento del tramo final del mercado: la cesión Harvey Elliott. El atacante inglés llega cedido por el Liverpool durante una temporada y el Valencia asumirá una parte alta de su ficha, en una operación destinada a reforzar el ataque de Corberán.

Con menos de 24 horas para cerrar el mercado, André Almeida salía finalmente cedido al Racing de Santander después de varias semanas en el mercado. El Valencia percibirá una cantidad económica por la cesión del centrocampista portugués, que busca en Santander los minutos que no tenía garantizados en Mestalla.

La paradoja es qque El club había dejado claro que no quería facilitar una salida gratuita del futbolista pero necesitaba espacio para fichar un nueve e intentar la guinda de un central de garantías; cosa que no hizo después, con lo que se debilitó.

El Valencia en un día incomprensible en el que sí, anunció a Harvey Elliott, el nombre que más puede ilusionar a la hinchada, hizo hueco dejando a Diego López sin ficha (ahora mismo quedan libres la suya y otra) y en un día de fracaso en fracaso Ron Gourlay y Lisandro Isei intentaron Giménez del Atlético, apalabraron a Ducksch del Birmingham y se les cayó y a última hora a la desesperada llamaron al Levante por Etta Eyong sin éxito. En resultado, un mercado que no es para ir a Europa, que decepciona a la grada y que deja a los pies de los caballos al entrenador.