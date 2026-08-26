David Torres 26 AGO 2026 - 18:39h.

La paradoja Vicent Abril, el meta del futuro che: el Valencia CF quiere que madure fuera, le traen competencia y Corberán lo necesita ya

Cedido sin opción de compra, el Valencia CF sólo quiere que se forme

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ValenciaVicent Abril ya es oficialmente nuevo jugador del Nàstic de Tarragona. El Valencia CF y el conjunto grana han anunciado este miércoles el acuerdo para que el guardameta valencianista juegue cedido esta temporada en Tarragona, una operación que llevaba semanas encarrilada y que finalmente ha podido completarse después de desbloquearse la situación de la portería de Mestalla.

El movimiento responde al plan que el Valencia CF llevaba meses diseñando para uno de los porteros llamados a defender en el futuro la meta del Nou Mestalla. Abril, internacional con las categorías inferiores de España y renovado por el club hasta 2029, necesitaba dar un paso adelante en su formación y encontrar una categoría en la que pudiera competir por minutos con regularidad.

El comunicado oficial sobre Vicent Abril

Los dos clubs lo han anunciado con el siguiente comunicado oficial:

El Gimnàstic de Tarragona y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para la cesión del meta Vicent Abril Sanz (Castellón de la Ribera, Valencia, 15 de febrero de 2005) para la temporada 2026/2027.

El nuevo guardameta grana llega a Tarragona después de haber completado la pretemporada con el primer equipo del Valencia CF. A sus 21 años, Abril ha crecido personal y profesionalmente en las diferentes categorías de la Academia del VCF, donde se incorporó con sólo ocho años.

Durante las dos últimas temporadas, ha defendido la portería del VCF Mestalla, disputando como titular los 40 partidos ligueros y la totalidad de los minutos en Segunda Federación. Su regularidad y rendimiento le han llevado a formar parte de la dinámica del primer equipo valencianista.

A nivel internacional, el nuevo meta grana ha sido convocado por las distintas categorías de las selecciones inferiores del combinado español, con participaciones con la Sub-15, Sub-18 y Sub-20.

A nivel internacional, el nuevo meta grana ha sido convocado por las distintas categorías de las selecciones inferiores del combinado español, con participaciones con la Sub-15, Sub-18 y Sub-20.

Abril es un portero sólido, ágil y seguro bajo palos, con buenos reflejos y una destacada capacidad competitiva. También destaca en el juego aéreo, por sus 1,87 metros de altura, y sumará una marcada mentalidad ganadora bajo los tres palos.

Está previsto que el nuevo portero grana se incorpore a la sesión de trabajo programada para mañana, jueves, a partir de las 9 horas, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada.

Una salida condicionada por el segundo portero de Mestalla

La cesión se ha retrasado más de lo previsto por un motivo muy concreto. Como ya avanzó ElDesmarque, el Valencia no estaba dispuesto a dejar salir a Abril hasta tener asegurado al sustituto de Stole Dimitrievski. El club tenía claro que quería que el canterano saliera para jugar, pero antes debía cubrir su hueco en la primera plantilla.

Ese movimiento llegó con Kayne Van Oevelen, incorporado por el Valencia CF como cedido por el Ipswich Town. El guardameta neerlandés aterrizó en Mestalla para competir con Dimitrievski y su llegada abrió definitivamente la puerta de salida para Abril. El propio ElDesmarque ya había adelantado que esa era la condición indispensable para que el cancerbero pudiera marcharse al Nàstic.

Un paso adelante en su formación

Abril afronta ahora un curso importante en Tarragona. El objetivo es que acumule minutos, compita por la titularidad y se adapte a una categoría superior, después de haber sido una pieza importante del VCF Mestalla y de entrar habitualmente en la dinámica del primer equipo.

El Valencia considera que la Segunda Federación ya se le queda pequeña y que el Nàstic representa el escenario perfecto para acelerar su crecimiento. El camino hacia el Nou Mestalla pasa ahora por el Nou Estadi Costa Daurada