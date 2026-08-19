David Torres 19 AGO 2026 - 15:33h.

El jugador no vendrá a Mestalla hasta la semana que viene

Kayne Van Oevelen jugará en Mestalla: las condiciones del acuerdo

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ValenciaEl Valencia CF se ha asegurado la llegada en calidad de cedido de Kayne Van Oevelen después de que se rompieran las negociaciones con el FC Volendam y que firmara por el Ipswich Town, que ahora ha admitido cederlo para que se foguee en Mestalla. El acuerdo está cerrado y el club pagará una cantidad por el préstamo que se irá rebajando a medida que Van Oevelen, que llega como suplente de Dimitrievski, pueda disputar minutos y partidos. Su fichaje, con el de Pablo Maffeo, son los más urgentes que tenía que acometer el Valencia para el inicio de LALIGA, pero finalmente el meta se perderá el estreno en Mestalla.

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Cambio de planes

Kayne Van Oevelen, que mide 1,99 metros, fue el portero titular del Volendam esta pasada campaña 2025-26, en la que su equipo fue antepenúltimo en la primera división de Países Bajos. Sin embargo, el Ipswich Town se adelantó a los de Mestalla. Puso el dinero que no ponían los de Peter Lim y se llevó el gato al agua. Con todo, el meta de 23 años está verde para la Premier League y, aunque le han dejado salir cedido, le han pedido que espere unos días.

Según parece, unas molestias en otro de los metas del Ipswich Town han obligado a pedirle a Kayne y el Valencia CF que retrase su viaje hasta después el fin de semana.

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Vicent Abril tendrá que esperar un poco más: al margen

De momento, el portero del Valencia Vicent Abril no se ha entrenado con el grupo estos últimos ías a la espera de que el club cierre la incorporación del guardameta neerlandés Kayne Van Oevelen, una operación que permitirá al canterano salir cedido esta temporada.

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Abril, nacido en 2005 en Castelló (La Ribera), ingresó en la Academia del Valencia en agosto de 2013 y, tras trece temporadas en la estructura del club, ha ido avanzando hasta alcanzar el filial valencianista y estar en la dinámica del primer equipo, con el que debutó en un amistoso frente a la selección nacional de México en octubre de 2024.

El guardameta cuenta con varias propuestas para continuar su carrera lejos del equipo de Mestalla, entre las que ha elegido la del Nàstic de Tarragona, pero su salida está pendiente de que el Valencia complete primero la llegada de Van Oevelen.