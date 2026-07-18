Cenk Ozkaçar deja oficialmente el Valencia CF: la intrahistoria de amor de su fichaje por el Trabzonspor

David Torres 18 JUL 2026 - 12:10h.

El poder del amor y el clima del Mar Negro se impusieron a Gelsenkirchen y a la industrializada cuenca del Ruhr alemana

Cenk, recibido como una estrella en Turquía: "Me he visto rechazado 4 ó 5 veces"

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ValenciaYa es oficial: El pacto entre caballeros con Cenk Ozkaçar acaba con final feliz en Turquía. El futbolista ha firmado con el conjunto de Trabzonspor después de que pagaran 1.7 millones de euros por su traspaso. El Valencia CF aligera su masa salarial, hace un hueco en su plantilla y, encima, recupera un tercio de lo que gastó en su traspaso. Del mal, el menos. El jugador, que fue recibido como una estrella este jueves, por su parte, encuentra acomodo en un club y en una ciudad dónde él y su mujer, Hira Nur, se las prometen muy felices. Hace ocho meses, recién casados, se fueron a Trebisonda, se enamoraron de la ciudad y eso ha sido definitivo para que acepten la oferta, pues inicialmente el futbolista quería ir a Alemania. El poder del amor y el clima del Mar Negro se impusieron a Gelsenkirchen y a la industrializada cuenca del Ruhr germana.

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Este es el comunicado oficial: "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para el traspaso de Cenk Özkacar.

El defensa, que llegó al Valencia CF en la temporada 2022-23 y ha disputado 46 partidos oficiales con nuestra camiseta, pone fin a su etapa como valencianista y continuará su carrera en la Superliga de Turquía.

El Valencia CF agradece a Cenk Özkacar su profesionalidad y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera deportiva".

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Cenk, un fichaje gafado para el Valencia CF

A Cenk le quedaban dos temporadas de contrato en Mestalla, pero su fichaje ha sido siempre un querer y no poder en el Valencia. En 2020 dio el salto al fútbol europeo tras fichar por el Olympique de Lyon, desde donde fue cedido al OH Leuven belga y, posteriormente, al Valencia CF. Tras su cesión, el conjunto valenciano ejecutó la opción de compra en 2023 (5 millones de euros) y lo firmó cinco temporadas, pero el defensa no logró consolidarse ni ofrecer el rendimiento esperado.

La falta de continuidad y de protagonismo provocó que el club buscara una salida mediante cesiones consecutivas, primero al Real Valladolid (descenso) y después al 1. FC Köln alemán (que no ejecutó la opción de compra de 2 millones de euros), con el objetivo de que recuperara minutos y confianza. Paralelamente, ha sido internacional absoluto con la selección de Turquía, manteniéndose como un futbolista con experiencia en varias ligas europeas pese a no haber terminado de afianzarse en Mestalla y tener que salir por tercera vez en busca de un mejor futuro.

El pacto entre caballeros sellado con el jugador ha facilitado su salida. No en vano, el Valencia CF le dio primero una semana para buscarse equipo, después le dejó en Valencia y no se lo llevó a la pretemporada para que agilizara unos trámites que hoy acaban con final feliz en Turquía.