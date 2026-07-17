David Torres 17 JUL 2026 - 11:11h.

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ValenciaEl central turco del Valencia Cenk Özkacar llegó este jueves por la tarde a Trebisonda (Turquía) para cerrar su traspaso al Trabzonspor, que debería ser oficial en las próximas horas. Lo hizo acompañado por su mujer, Hira Nur, que hasta hizo declaraciones a su llegada al aeropuerto. Cenk, que tiene contrato con el Valencia hasta 2028, no entraba en los planes de Carlos Corberán y, de hecho, no ha viajado a la concentración de Girona para buscar una salida desde la Ciudad Deportiva de Paterna y, cuando estaba decidido que se iba al Schalke 04, hubo un giro radical y se marcha a Turquía, dónde él quería volver pero más adelante, no tan pronto en su carrera.

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El papel de Hira Nur y de Trebisonda

Sin embargo, algo sucedió cuando apareció el Trabzonspor en su vida y en la de su esposa. La pareja que contrajo matrimonio el año pasado, según explicó Cenk, estuvo de vacaciones hace unos meses en Trebisonda, la ciudad del Mar Negro dónde juega el equipo turco y se enamoró de la misma. Hira Nur, protagonista inesperada ante los medios a su llegada al aeropuerto, no podía ocultarlo. "Cuando recibí la noticia, no quise que Cenk notara demasiado mi preferencia para no influenciarlo, pero claro, en el fondo, yo también lo deseaba. Como él dijo, cuando vino aquí hace siete u ocho meses, ninguno de los dos quería irse. Estoy muy feliz y muy emocionada".

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Fin a su historia con el Valencia CF

Cenk llegó al club de Mestalla en la temporada 2022-23 en calidad de cedido por el Olympique de Lyon y participó en un total de 21 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Tras su primera temporada como valencianista, el club ejerció la opción de compra hasta 2028 y en la 2023-24, jugó 23 partidos de liga y 2 de la Copa del Rey.

En las dos siguientes temporadas salió cedido, primero al Valladolid, en la 2024-25, y esta última temporada ha militado en el Colonia de la Bundesliga alemana.