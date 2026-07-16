David Torres 16 JUL 2026 - 19:53h.

Estuvo en la ciudad hace siete meses y él y su esposa se enamoraron de Trebisonda

Giro radical: Cenk ya está en Turquía para fichar por el Trabzonspor

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Valencia"Me he visto rechazado directamente unas 4-5 veces. Estoy muy feliz de que finalmente se haya concretado, amo mucho la ciudad, y mi esposa también está enamorada de la ciudad.", ha declarado Cenk poco después de aterrizar en Turquía y ser recibido como un héroe. Y es que, tal y como ha venido informando ElDesmarque, el turco ya es historia en Valencia y firmará en breve con el Trabzonspor.

Parecía predestinado a ir al Schalke, pero se habría perdido un recibimiento de los hinchas que lo consideran, al menos en apariencia, un refuerzo de lujo. De hecho, ha sido internacional con Turquía aunque últimamente no estaba jugando.

Cenk ya habla como ex valencianista

A su llegada, Cenk ha atendido a los medios presentes:

¿Qué sensaciones tienes tras tu llegada al Trabzonspor?

"Estoy muy contento. La acogida ha sido muy buena por parte de todo el mundo. Espero que esta temporada podamos rendir a un gran nivel tanto en el campo como fuera de él. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión."

Ya conocías la ciudad. ¿Qué te hizo decidirte por este destino?

"Hace siete u ocho meses estuve aquí con mi mujer durante unos días y disfrutamos mucho de la ciudad. Además, ya había venido en varias ocasiones. Siempre me ha gustado mucho Trabzon y la realidad ha superado mis expectativas. A mi mujer también le encanta la ciudad y esperamos vivir aquí grandes momentos durante muchos años."

¿Cómo viviste el interés del Trabzonspor?

"Cuando empezaron a salir las noticias preferí no hablar demasiado para no influir en nada, pero, como he dicho, después de conocer la ciudad nunca quisimos marcharnos. Ahora estoy muy feliz y muy ilusionado por comenzar esta nueva etapa."

A pesar de tu juventud, ya acumulas muchos años de experiencia en Europa. ¿Qué puede aportar esa trayectoria?

"Llevo jugando en Europa desde los 18 años y he vivido muchas experiencias, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Espero aprovechar todo lo que he aprendido durante este tiempo para ofrecer mi mejor versión y ayudar al equipo. Ojalá podamos vivir aquí momentos aún mejores."

¿Qué opinas de los fichajes que ha realizado el Trabzonspor?

"Son incorporaciones muy importantes. Han llegado jugadores de mucho nivel y algunos tienen una trayectoria muy destacada. Pero no solo los nuevos, también hay futbolistas muy valiosos que ya estaban en la plantilla. Espero que todos se adapten cuanto antes a la idea del entrenador y que eso se refleje sobre el césped."

¿Ya has elegido el dorsal que llevarás?

"Todavía no lo hemos decidido. Espero que mañana quede resuelto. Si es posible, me gustaría llevar el 39. Es un número especial para mi mujer, así que ojalá pueda ser ese."