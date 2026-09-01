David Torres 01 SEP 2026 - 15:46h.

Ante la falta de salidas, el Valencia CF hace hueco

En directo, el último día de mercado de fichajes del Valencia CF: Lion Lauberbach, como 9 y Giménez ¿la guinda?

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ValenciaEl Valencia CF está cerrando su plantilla y ha tomado una decisión que llama la atención: Diego López se queda sin dorsal para esta temporada. El extremo asturiano, que tiene contrato con el club hasta 2029, no ocupará una de las fichas profesionales después de que su grave lesión le vaya a mantener alejado de los terrenos de juego durante buena parte de la temporada. Una decisión que permite al Valencia liberar una ficha y encajar las piezas de una plantilla que ha apurado el mercado hasta el último momento. Ahora mismo el Valencia CF tiene disponibles tres dorsales: 10, 16 y 17; uno de ellos será para Harvey Elliott.

La situación de Diego López es excepcional. El futbolista mantiene su contrato y seguirá perteneciendo al Valencia CF, pero su larga ausencia ha llevado al club a no reservarle una ficha en este momento. El propio Valencia ya había contemplado esta posibilidad y, de hecho, el club tenía previsto mantenerle la ficha pese a la lesión, aunque finalmente la configuración definitiva de la plantilla ha provocado el cambio ya que no se han producido otras salidas esperadas como las de Dani Raba, Rivero o Danjuma.

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Una lesión de cruzado que le aparta hasta 2027

Diego López sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el último partido de la pasada temporada ante el Barcelona en Mestalla. El futbolista pasó por el quirófano el 10 de junio, en una intervención realizada por el doctor Manuel Leyes y su equipo en Madrid. Diego López salió del quirófano sonriente y con muletas, consciente de que comenzaba un largo proceso de recuperación.

La previsión inicial apuntaba a que no estaría disponible durante el comienzo de la temporada y que su regreso podría producirse en el primer tercio de 2027, aunque la evolución marcará los plazos definitivos. En este tipo de lesiones, los especialistas aconsejan actualmente no precipitar la vuelta y los plazos habituales se sitúan en torno a los nueve o diez meses. El escenario más optimista pasa por verle de nuevo con Corberán en primavera de 2027.

Así, Diego López no desaparece del proyecto del Valencia, sino que queda temporalmente fuera de la lista de dorsales. Una circunstancia provocada por una lesión que, paradójicamente, permite al club disponer de una ficha más para completar su plantilla.