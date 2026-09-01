David Torres 01 SEP 2026 - 10:00h.

El jugador pasó hoy la revisión médica, la física y firmará su contrato

Harvey Elliott: "Estoy aquí para devolver al Valencia CF a Europa"

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ValenciaEl Valencia CF ya tiene cerrado el gran movimiento del tramo final del mercado: Harvey Elliott jugará esta temporada cedido en Mestalla. El futbolista inglés aterrizó este lunes en el aeropuerto de Manises después de que el club valencianista alcanzara un acuerdo con el Liverpool para incorporar al atacante por una temporada, asumiendo una parte de su ficha. El acuerdo se desbloqueó después de unas últimas horas de negociaciones en las que el Valencia consiguió avanzar de forma decisiva por el jugador. El Valencia CF pagará una parte de su ficha y el jugador, que tiene un año más de contrato en Liverpool, jugará cedido en Valencia.

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El siguiente paso con Harvey Elliott

El siguiente paso en la hoja de ruta de Elliott está perfectamente definido. El futbolista pasará este martes el reconocimiento médico con el Valencia CF (entre la Ciudad Deportiva y el Hospital IMED) y, una vez superado, completará la documentación y firmar el contrato que le vinculará al conjunto valencianista hasta el próximo 30 de junio. Su llegada pone punto final a una operación que se aceleró en las últimas horas del mercado. El Valencia CF había convertido a Elliott en su opción más avanzada para reforzar el ataque y existía optimismo en Mestalla para cerrar su incorporación como así ha sido.

El objetivo del club, además, está marcado desde el primer momento: Elliott debe estar disponible para jugar el domingo frente al FC Barcelona. La intención es que el atacante pueda completar cuanto antes sus primeros entrenamientos con Carlos Corberán y entrar en la convocatoria para el encuentro ante el conjunto azulgrana. La idea es que tenga minutos y empiece a aportar desde el primer momento. La idea es que todos los trámites queden vistos para sentencia y el jueves pueda trabajar ya con el grupo.

El futbolista atendió a los medios de comunicación presentes y confirmó que está bien para jugar el domingo. "Por mí es OK jugar el domingo contra el Barcelona"

¿Cómo fue el reconocimiento médico?

Sí, fue muy bien, gracias.

¿Te gustaría jugar contra el Barcelona o es demasiado pronto?

No, por mí, por supuesto que sí. He venido aquí, quiero jugar y creo que será una buena oportunidad contra el Barcelona, pero depende del entrenador.

¿Cómo te encuentras físicamente?

Físicamente estoy bien. He hecho la pretemporada y he jugado cuatro o cinco partidos, así que estoy preparado y espero poder jugar el fin de semana.

¿Has hablado con Carlos Robertan?

Sí, hemos hablado varias veces, pero necesito conocerlo en persona.

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Corberán, clave para convencer a Elliott

En el fichaje ha tenido un papel fundamental Carlos Corberán. El técnico valencianista fue una de las personas que más insistió en la operación y resultó clave para convencer al futbolista de que Mestalla era el destino adecuado para recuperar protagonismo. El entrenador le explicó el papel que podía desempeñar en su equipo y las posibilidades que tendría para disponer de minutos y asumir responsabilidad en el frente ofensivo. Una propuesta especialmente atractiva para Elliott, que busca precisamente continuidad, confianza y un escenario en el que volver a sentirse importante, tal y como le han aconsejado diversas leyendas del Liverpool.

Ahora, el calendario es claro: martes de reconocimiento médico y firma; después, entrenamientos con Corberán y el domingo, objetivo Barça. El Valencia espera que su nuevo talento ofensivo pueda tener sus primeros minutos como valencianista ante uno de los grandes de LALIGA.