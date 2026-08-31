David Torres 31 AGO 2026 - 17:44h.

Se negocia el pago del sueldo del inglés, es la opción más avanzada en Mestalla, pero no la única

En directo, la hoja de ruta del Valencia CF en el mercado tras la debacle en Riazor: Entre una y cuatro operaciones

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ValenciaEl Valencia CF ha acelerado en las últimas horas por Harvey Elliott y la operación se ha convertido en la opción más avanzada que maneja Mestalla para reforzar el ataque. El conjunto valencianista negocia con el Liverpool la llegada del futbolista inglés, en una operación que se planteó inicialmente como una cesión y que ha ido ganando fuerza por la predisposición del jugador y el optimismo existente entre las partes. El interés por Elliott apareció después de que se complicara el regreso de Largie Ramazani. El Valencia se movió entonces para buscar una alternativa de primer nivel para el ataque, y el nombre del futbolista del Liverpool pasó a ocupar un lugar prioritario en la planificación de las últimas horas del mercado.

La operación más 'avanzada' en Mestalla

Ahora, el Valencia CF ha vuelto a reactivar su llegada y en el club hay optimismo en que se cierre según ha avanzado Salva Gomis. Se discute qué porcentaje de la ficha del jugador puede asumir el Liverpool para rebajar su precio, que está lejísimos de las posibilidades económicos del club. La fórmula de la operación es uno de los puntos que se ultimaban. El Valencia y el Liverpool trabajan en la estructura económica que permitiría cerrar su llegada, con el pago del salario del jugador sobre la mesa como una de las vías que se están estudiando para terminar de desbloquear un acuerdo prácticamente hecho. El problema siempre fue que el salario de Elliott estaba por encima de los parámetros económicos del Valencia, incluso en el escenario en el que el Liverpool asumiera una parte importante de su ficha, de ahí que la operación necesitara, por tanto, de un esfuerzo de todas las partes. Y parece que ya se ha dado.

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Corberán espera un refuerzo ofensivo: ya habló con él

La urgencia del Valencia por incorporar talento ofensivo es evidente después de un inicio de LALIGA en el que el equipo solo ha marcado un gol en tres jornadas. Corberán ya ha reconocido que el club mantiene conversaciones internas para mejorar la plantilla y que el mercado continúa abierto. El técnico valencianista evitó pronunciarse directamente sobre Elliott en laprevia del duelo de Riazor, pero confirmó que espera fichajes para el ataque. Es más, según ha podido saber ElDesmarque, Corberán ha hablado ya con él y le ha explicado su rol en el equipo si viene. Esa charla ha sido clave para que el futbolista vea con buenos ojos recalar en Mestalla en detrimento de otras operaciones.

La cuenta atrás entra en su fase definitiva y Elliott se encuentra ahora mismo en la pole para convertirse en el gran golpe del Valencia en el cierre del mercado. El optimismo existe, pero todavía quedan por resolver los últimos flecos económicos de una operación que marcará las últimas horas en Mestalla.