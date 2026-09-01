David Torres Valencia, 01 SEP 2026 - 11:15h.

El Valencia CF de Valencia aprieta para incorporar dos futbolistas más tras Harvey Elliott

El plan con Harvey Elliott y el primer objetivo para el inglés: "Por mí es OK"

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El Valencia CF afronta este último día del mercado con la intención de hacer uno o dos fichajes más si puede. El dinero no da, está pendiente de Singapur, pero las necesidades están ahí. La plantilla necesita mínimo un 9, cuestión que se ha convertido en prioritaria tras la lesión de Umar Sadiq, y no desdeñaría un refuerzo en el centro de la zaga: un central de garantías, con experiencia que apuntale la defensa, un central de jerarquía. Es complicado el ajuste económico, pero en eso se mueve la dirección deportiva a estas horas. Tras tres partidos, si el Valencia quiere dar el salto prometido y aspirar a Europa hoy se enfrenta a un día trascendente para el futuro. Hoy se decide qué temporada puede vivir el equipo.

Un 9 con o sin Sadiq

La prioridad del Valencia CF es buscar un nueve al margen de la lesión de Umar Sadiq. Carlos Corberán tiene a su disposición únicamente a Hugo Duro para los próximos meses ya que el nigeriano estará de baja muchas semanas si se confirma la rotura en los isquiotibiales aunque no pase por el quirófano. Es una cuestión numérica

Un central de jerarquía

Parece una quimera porque económicamente es complicado que encaje, pero el Valencia CF ha preguntado y se está moviendo por un central de jerarquía. Los tres primeros partidos han acabado con De Haas lesionado, Diakhaby generando dudas y Tárrega demostrando que no está en su mejor momento. La solución ha sido meter a Pepelu atrás pero es un parche.

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Almeida y Raba: espacio para refuerzos

En este escenario, las salidas de futbolistas con André Almeida, acordado con el Racing de Santander, o Dani Raba son vitales para hacer hueco en el coste de plantilla. Sin Almeida, quedan dos fichas libres y dos dorsales (17 y el 10 que deja el propio André Almeida tras su cesión al Racing)