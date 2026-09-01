Por qué se rompió la negociación para la llegada de Marvin Ducksch al Valencia CF

David Torres 01 SEP 2026 - 19:22h.

Tiene 32 años y se trabajaba para que llegue cedido

El Valencia CF busca un 9 y un central de jerarquía, que sería la guinda: Lauberbach y Giménez; primeros nombres

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ValenciaEl Valencia CF negocia la llegada de un delantero centro que cerrará su ataque y ayudará a paliar la baja de Umar Sadiq, lesionado para más de dos meses. Ha intentado sin éxito en firmar al alemán Marvin Duksch, punta del Birmingham, club de la Championship y que tiene 32 años, llegaría cedido. En su primera temporada el Birmingham ha disputado 37 partidos anotando 11 goles en la Championship pero esta campaña, tal y como ha avanzado el diario as, no cuenta para su entrenador -ha jugado seis minutos en tres jornadas- y era el elegido... hasta que saltó la sorpresa.

En un giro sorprendente, el conjunto inglés ha roto la negociación por falta de tiempo para poder buscarle un sustituto. Cuando el Valencia CF quiso reactivar el fichaje hoy, el conjunto inglés se negó por falta de tiempo (hoy jugaba y estaba convocado). Además, sus problemas recientes con un accidente relacionado con el alcohol desaconsejaron a última hora su contratación.

De hecho, el futbolista entró en la convocatoria para el partido

Quién es Marvin Ducksch

El delantero de 32 años llegó a Birmingham con un contrato de tres años y aporta una trayectoria y experiencia significativas.

Ducksch se dio a conocer en la cantera del Borussia Dortmund, ascendiendo por las categorías inferiores del BVB antes de debutar con el primer equipo de la mano del entonces entrenador Jürgen Klopp en 2013. Goleador prolífico en las categorías inferiores, formó parte del equipo que ganó el Campeonato Alemán Junior A ese mismo año.

Tras adquirir experiencia durante sus cesiones al SC Paderborn y al St. Pauli, alcanzó su máximo esplendor en el Holstein Kiel, donde anotó 19 goles y dio 12 asistencias en una temporada revelación en la Bundesliga 2 2017/18. Este rendimiento le valió un amplio reconocimiento y un ascenso en la jerarquía del fútbol alemán.

Tras una sola temporada con el Fortuna Düsseldorf, el Hannover 96 se hizo con sus servicios, donde volvió a marcar con regularidad, sumando 34 goles en 70 partidos con el conjunto alemán.

Su siguiente etapa llegó con el Werder Bremen, donde fue fundamental para el ascenso del club a la Bundesliga en la temporada 2021/22, finalizando la campaña con 21 goles en liga y formando una dupla con Niclas Füllkrug. Ambos mantuvieron su buen rendimiento en la máxima categoría, sumando más de 30 goles en su primera temporada juntos en la Bundesliga.

Durante las últimas tres temporadas en la Bundesliga, Ducksch marcó 54 goles y dio 40 asistencias en 134 partidos con el Werder Bremen.

Fue internacional con Alemania

Las actuaciones de Ducksch a nivel de clubes también llamaron la atención de Julian Nagelsmann y le valieron su primera convocatoria a la selección alemana en septiembre de 2023, haciendo su debut en un partido amistoso contra Japón.

Tuvo un problema con el alcohol

Sin embargo, el dato que ha ayudado a que la operación acabara de romperse es su problema en abril. "El Club confirma que Marvin Ducksch ha sido acusado de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Marvin desea disculparse con sus compañeros, el cuerpo técnico y los seguidores del club, y asume toda la responsabilidad por sus actos. El asunto se ha resuelto internamente y no se harán más comentarios por el momento", explicaba en abril el Birmingham en un comunicado aunque después jugó en el siguiente partido y ya no volvió a hacerlo hasta esta campaña.