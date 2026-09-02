Corberán advirtió a la propiedad sin suerte: "La afición quiere hechos. Las palabras sin hechos irritan y frustran"

El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

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ValenciaEl mercado de fichajes de verano del Valencia CF cerró oficialmente este martes y este miércoles toca seguir haciendo balance de un mercado insuficiente, que señala a Ron Gourlay y Peter Lim y deja vendido a Corberán. El Valencia CF ha construido una plantilla con algunas caras nuevas respecto a la temporada pasada, pero también con significativas carencias que han quedado en el tintero. Si el objetivo marcado era pelear por Europa, Carlos Corberán ya sabe que tendrá que sacar rendimiento máximo a un grupo que cuantitativamente es más corto (ocho llegadas por diez salidas) y que no ha acometido la limpieza necesaria para purificar el vestuario..

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Corberán pidió, pero no le han hecho caso

El técnico de Cheste, renovado, lo pidió: "Las palabras (Europa) hay que refrendarlas con hechos (fichajes)"; pero no le han hecho caso. "La afición quiere hechos. Las palabras sin hechos irritan y frustran. Lo importante es que esa ambición que tenemos la traslademos con hechos". Y la realidad es que el club sólo ha cumplido algunas de las peticiones del técnico. Llegaron Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Justin De Haas, Pablo Maffeo, Arnau Martínez y Harvey Elliott, entre otros. El fichaje del lateral catalán aportó además liderazgo y experiencia a la defensa. Elliott supone el gran salto de calidad para el ataque después de una operación que el Valencia consiguió cerrar prácticamente sobre la bocina, pero quedaron cosas por rematar.

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Insuficiente para dar el salto a Europa: dos o tres fichajes más se necesitaban

Pero el mercado deja también tres asuntos pendientes. El primero, un extremo que aumentara las soluciones por fuera. El segundo, quizá más importante, un central de jerarquía, una necesidad que ya había señalado el club y que finalmente no ha resuelto a pesar de tener a Copete lesionado, a Diakhaby generando dudas y a Pepelu incrustado en la zaga. De hecho, el Valencia llegó al último día buscando precisamente un central de garantías y experiencia y falló. Como tampoco acertó en traerle al técnico un nueve que completara la dupla Hugo Duro-Sadiq, que se quedará coja porque, además, el nigeriano está KO

Y queda una cuarta cuestión menos visible pero igualmente importante: limpiar el vestuario y cambiar caras. La plantilla pierde profundidad y además todavía conserva futbolistas cuyo futuro ha estado en el aire y que pueden terminar teniendo un papel testimonial. No salieron pesos pesados pero tampoco otros como Raba o Danjuma marcados en rojo en la operación salida.

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Y lesionados

El Valencia CF empieza, además, la temporada con cuatro jugadores lesionados de gravedad: Canós y Diego López para el resto de temporada o casi; Copete de baja indefinida, y la duda que va a suponer Foulquier durante toda la campaña, ante lo que el valencia tuvo que fichar dos laterales. Se quedan, sin ficha, Sergi Canós y Diego López, al que habrá que devolvérsa en enero si puediera jugar ya que se quedan dos espacios en la plantilla.

Así queda la plantilla del Valencia CF 2026-27:

Porteros: Stole Dimitrievski, Kayne Van Oevelen y Cristian Rivero.

Defensas: Pablo Maffeo, Arnau Martínez, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Justin De Haas, José Copete, Mouctar Diakhaby y César Tárrega.

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra y Aliou Dieng.

Extremos y mediapuntas: Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Harvey Elliott, Ryonosuke Sato.

Delanteros: Umar Sadiq, Hugo Duro y Dani Raba.

Canteranos: Íker Córdoba, Panach, Marcos Navarro, Aarón Mayol, Jaume Durà y David Otorbi.

Sin ficha: Sergi Canós y Diego López

El Valencia llega, por tanto, a septiembre con una plantilla aparentemente menos competitiva que el año pasado. Y ahí aparece la exigencia para Corberán: con los refuerzos realizados y con Elliott como última gran apuesta ofensiva, Europa ya no puede ser solamente un deseo del club, sino el reto que deberá medir al entrenador y a su plantilla durante la temporada.