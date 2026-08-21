David Torres 21 AGO 2026 - 14:32h.

Carlos Corberán manda un mensaje a Peter Lim, Kiat Lim y Ron Gourlay si quieren ir a Europa

Kiat Lim ya conoce el semáforo del Valencia CF hacia Europa

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ValenciaCarlos Corberán compareció en sala de prensa para analizar los detalles del Valencia CF - Celta, pedir fichajes y repasar situaciones como las de Pablo Maffeo o Danjuma y Almeida. Pero también, a falta de otro portavoz que salga públicamente, ha hablado del objetivo del Valencia CF y de Europa pero con la boca pequeña.

"¿Te han marcado algún objetivo?", le preguntaban en sala de prensa. Ha estado en Valencia el presidente y también el máximo accionista, Peter Lim, el CEO de fútbol, Ron Gourlay ha hablado recurrentemente de Europa durante el verano y los jugadores han dicho que hay que marcarse ese objetivo.

El mensaje de Carlos Corberán íntegro

"¿Al entrenador del Valencia alguien le ha dicho que este año hay que terminar en Europa?", le inquerían en sala de prensa y Corberán admitía aquello de que el Valencia CF tiene que jugar Europa pero con la boca pequeña. Este fue su mensaje íntegro:

"Sí. A nivel interno, cuando el presidente estuvo con nosotros en la última visita antes del Trofeo Taronja, habló de que el equipo tiene que cada año mejorar. Es un objetivo que todos tenemos que compartir: desde el staff, la plantilla y el club, todos los estamentos que estamos en el club. Si queremos mejorar la temporada anterior, todos tenemos que dar un paso más.

Lo que pasa es que es verdad que en el fútbol mezclar hechos y palabras es complicado. Lo más importante para mí en el fútbol son los hechos. La afición quiere hechos"

Lo que pasa es que es verdad que en el fútbol mezclar hechos y palabras es complicado. Lo más importante para mí en el fútbol son los hechos. La afición quiere hechos. Las palabras sin hechos irritan y frustran. Lo importante es que esa ambición que tenemos la traslademos con ellos.

En cuanto a los objetivos, el objetivo a nivel interno es claro: mejorar la temporada anterior. Eso tiene que venir acompañado de unos hechos que todos tenemos que dar para conseguirlo.

Y luego en el Valencia están los objetivos y están las ilusiones, y son dos cosas diferentes. El objetivo que marca el club es la mejora, pero la ilusión de todos los que estamos en Valencia es máxima.

"Yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como también te diría que deseo levantar un título con el Valencia"

Cuando la plantilla habla de Europa es que todos tienen la ilusión de ayudar al Valencia a conseguir Europa. El entrenador tiene la misma ilusión. Yo deseo ser entrenador del Valencia en Europa. Como también te diría que deseo levantar un título con el Valencia.

Esa es una ilusión que debemos tener los que representamos al Valencia. Pero una cosa son las ilusiones y otra cosa son los objetivos. Y lo más importante son los hechos para conseguirlos".