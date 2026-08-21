David Torres 21 AGO 2026 - 14:17h.

El fichaje de Pablo Maffeo ya es oficial, los datos de la operación: Está donde siempre quiso estar

El Valencia CF confía en que juegue ante el Celta, aunque no apunta al once titular

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ValenciaEl Valencia anunció este jueves la cesión del lateral derecho hispano-argentino Pablo Maffeo, que llega a la entidad de Mestalla procedente del Olympiacos y dispondrá de una opción de compra para adquirir sus derechos en propiedad por dos temporadas más a cambio de 3.5 millones de euros. El defensa de 29 años nacido en Sant Joan Despí (Barcelona), que firmó en junio por el Olympiacos después de militar cinco años en el Mallorca, recala tan solo dos meses después en el Valencia para reforzar una posición en la que ha tratado de cerrar en las últimas semanas el fichaje de Arnau Martínez del Girona. Pero él siempre lo tuvo claro. “Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. He hablado con compañeros durante estos años que han podido venir aquí o que han salido de aquí y me han contado cómo es el club y estoy súper feliz y emocionado”, ha dicho.

Inscrito para el Celta, no será titular

A Maffeo le faltaba únicamente poder trasladar esas sensaciones al césped. El tránsfer ha llegado poco después de que Corberán mostrara sus dudas en sala de prensa. "No sabemos si podrá jugar porque todavía no ha llegado la licencia. Veremos. Entendemos que llegará a tiempo. Ayer hizo las pruebas médicas. Llegó de madrugada y por la mañana primero tuvo las pruebas médicas, que es lo que pudo hacer. Hoy ha hecho la primera sesión con el grupo, una sesión de partido, una sesión de activación, y si llega la licencia estará en la convocatoria", explicó un Corberán que no lo contempla como titular.

Un dorsal con historia

Pablo Maffeo (Sant Joan Despí, España – 12 de julio de 1997) ya es jugador del Valencia CF. El nuevo defensa valencianista llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva y ofensiva con su velocidad, explosividad, energía, contundencia y profundidad.

Ahora, el catalán heredará el dorsal 24, que llevó Eray Cömert y que antes vistieron algunos ilustres como Garay o Mista. Uno líder en la copa del Centenario (2019) y otro en LALIGA o en el doblete. En concreto, estos son los jugadores que lo lucieron antes que él: Eray Cömert (25/26), Yarek Gasiorowski (24/25), Eray Cömert (21/22-22/23), Cristiano Piccini (20/21-21/22), Ezequiel Garay (16/17-19/20), Denis Cheryshev (15/16), Jaume Doménech (15/16), Míchel Herrero (13/14), Tino Costa (10/11-12/13), Éver Banega (09/10), Emiliano Moretti (04/05-08/09), Xisco Muñoz (03/04), Javier Garrido (02/03), Mista (01/02), Gerardo García (00/01), Daniel Fagiani (99/00), Óscar Téllez (98/99) y Fernando Cáceres (96/97-97/98).