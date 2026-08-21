Luis García Plaza confirma lo de Rubén Vargas: "Está muy cerca de salir"
El técnico sigue solicitando refuerzos para aumentar el nivel de su equipo
"Transmitir", la fórmula de García Plaza para enganchar al sevillismo
Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Athletic Club y, como hiciese hace ahora una semana, el técnico volvió a pedir fichajes para aumentar el nivel competitivo de una plantilla que no presenta cambios respecto a la primera jornada.
Con Giorgi Kochorashvili recién llegado y sin opciones de jugar ante el Athletic Club, el técnico arrancó la comparecencia explicando que "las victorias son lo que cuenta aquí, sabíamos que sería difícil, pero el equipo hizo una primera mitad regular y una segunda muy buena. Merecimos esa victoria, con diez jugadores, con unas ganas de ir a por el partido... son tres puntos que nadie nos va a quitar, tan importantes como los que conseguimos a final de año".
El resto de declaraciones de García Plaza
La situación de Rubén Vargas: "No, no va a viajar. Es lo que tiene el mercado, que se esté jugando LALIGA y que esté muy cerca de salir... Imagina que mañana viaja, juega y se lesiona. Pierdo a Rubén, el traspaso y su sustituto".
"Ojalá se solucione pronto su futuro, que se quede o que se vaya, pero que se solucione".
Giorgi Kochorashvili en San Mamés: "Contento de que llegue algún jugador más, más en una posición importante. Él va a viajar, he hablado con él varias veces. Lo normal es que no participe, no está para jugar de inicio, Robbie la semana pasada entrenó un día y jugó media parte. Él va a viajar, él va a ir viendo todo, es uno más".
El calendario en LALIGA: "Otra de nuestras locuras en España. Uno juega el jueves, otro el domingo, con jugadores que no puedes participar porque igual salen... pero es que los tres puntos valen igual, eh. Es un poco caos todo".
Nico Guillén o Peque desde el inicio: "Hablé con Peque, porque creo que su pretemporada ha sido buena. Si hubiésemos sacado a Peque e Isaac de inicio, ¿Quién sale después por Peque? No tengo futbolistas, no tengo cambios. Hablé con él, se lo dije que le guardaríamos, guardar un cambio más, sino él habría sido titular, se lo dije el día de antes".
La posición de Guridi: "Te contestaré esa pregunta el 2 de septiembre, cuando sepamos lo que tenemos. Él ha jugado en ambas posiciones, para mí es más un '8', cuando sepamos lo que tenga te diré, pero mi idea es que juegue de base, como hablé con él".
La evolución de Alfon: "No va a ir convocado. Él ha entrenado poco, hoy ha completado parte, la semana que viene hará la semana completa. Es una alegría, porque es uno más, es una delicia tener uno más, pero él irá la semana que viene convocado. Contento por él, porque no es fácil perderte una pretemporada".
Situación de Andrés Castrín: "Él está para jugar, me hubiese gustado ponerle más tarde, no sé si 90', espero que sí, pero igual le tenemos que cambiar. Me hubiese gustado que hubiese sumado algún entrenamiento. Él no ha entrenado apenas, espero que no se le haga el partido largo".
¿Cuántos jugadores necesita aún?: "Necesitamos reforzar el equipo, seguimos con un número bajo, no sé el número exacto, pero las salidas puede ser que me lleve alguna sorpresa en algún momento. Sabemos lo que somos, está claro que necesitamos más jugadores, pero eso lo he dicho ya. Ahora tenemos que competir, no tengo miedo de competir con los chavales, lo hice el año pasado, le di esa alternativa a Castrín, a Oso, ahora a Nico, a Miguel, tengo a siete en el banquillo... después, el día 2, espero tener más jugadores".
Posible salida de Marcao: "Son situaciones que se tratan de manera individual. Hasta el día 2 de septiembre, estaremos abiertos. Después del mercado veremos lo que ha ocurrido con él".
La posición más urgente: "No hay una posición, hay muchas. Vamos a seguir en el mercado. Por desgracia, no podemos ir al mercado eligiendo, me ha tocado vivir otra época, pero creo que me he acostumbrado. En Primera siempre me toca esto, trabajar con pocos recursos, es lo que somos, un grandísimo club, el más grande, por títulos, en el que he estado, pero con recursos limitados. Todo lo que podamos reforzar, será bueno".
La salida de Alexis Sánchez: "Él ha jugado aquí, hablé con él y le dije que contaba con él, que se quedase si llegábamos a un acuerdo. Por A o por B, se fue. Él me ayudó muchísimo, hizo goles, asistencias, saliendo super implicado. Mis 9 partidos, super contento con él, ojalá le vaya muy bien".
Un sustituto para Rubén Vargas: "Si sale Rubén, hay que traer uno. La dirección deportiva trabaja en muchos perfiles, ojalá se concrete todo pronto para poder hacer otras operaciones. No hay nada cerrado, pero con Ejuke sí teníamos uno prácticamente hecho. Seguro que si sale gente, tienen que entrar más".