Los tres canteranos que convencen a José Mourinho ante las siete bajas del Real Madrid

Joaquín Anduro 21 AGO 2026 - 14:45h.

La primera convocatoria oficial de José Mourinho en esta nueva etapa

Mourinho desata las risas de la prensa al preguntarle sobre su primer once: "Quién tiene los mejores contactos"

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El Real Madrid arranca la temporada de forma oficial este sábado con el choque en el RCDE Stadium ante el Espanyol de la jornada 2 de LALIGA EA Sports, una vez aplazado el choque de la jornada 1. Un encuentro para el que el técnico portugués ha convocado a todos los fichajes madridistas de este verano y a tres futbolistas de la cantera para completar una lista sin las siete ausencias.

Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Yan Diomande y Carlos Espí tendrán la oportunidad de tener sus primeros minutos en partido oficial con la camiseta blanca después de haberse estrenado todos ya en pretemporada. El pasado fin de semana, Mou pudo contar al fin con todos ellos en el amistoso en casa del Schalke 04 tras las vacaciones extra para los mundialistas que llegaron más lejos en el torneo y ya con Diomande tras haber fichado más tarde.

Eso sí, José Mourinho tendrá hasta siete lesionados que no podrán estar disponibles para el Real Madrid en la visita al Espanyol. Aurélien Tchouaméni y Endrick se han unido finalmente a las bajas ya conocidas de Éder Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Thiago Pitarch, que ya ejerce como miembro de pleno derecho del primer equipo.

Para completar la convocatoria, el técnico portugués ha citado a tres futbolistas de los que ha quedado prendado en una pretemporada con muchos minutos para los jugadores del Castilla. Jorge Cestero, que ya debutó con el A de la mano de Álvaro Arbeloa, viajará a la ciudad condal junto a Mario Rivas y Alexis Ciria, que podrían estrenarse con los mayores en LALIGA EA Sports.

Convocatoria del Real Madrid ante el Espanyol

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Mario Rivas, Marc Cucurella, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Cestero, Alexis Ciria.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Yan Diomande, Carlos Espí.