David Torres 21 AGO 2026 - 14:25h.

Confía en revertir la opinión de Mestalla sobre su figura

Hugo, Almeida o Jesús convierten al Valencia CF y el Celta en enemigos íntimos: del mercado al césped

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ValenciaCarlos Corberán ha comparecido este viernes para analizar todos los detalles del Valencia CF-Celta de Vigo, partido correspondiente a la segunda jornada de LALIGA pero que será el que inaugure la campaña de los de Mestalla después de que se decidiera aplazar el Valencia-Betis por culpa del Mundial. El técnico de Cheste, que sabe que empieza una temporada difícil para él y en la que se le va a exigir Europa, ha hablado de las bajas, de los objetivos del año y de su propia renovación.

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué jugadores tienes de baja?

En cuanto a las bajas, Rioja y Foulquier son las dos bajas. Sadiq sí que ha podido completar parte de la semana y está en disposición de poder estar con el equipo.

Hace 90 días que no habla nadie en el Valencia CF y ahora le toca hablar a usted y ejercer de portavoz del Valencia. ¿Entiende que está ante un marrón que no le corresponde?

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No me considero el portavoz, me considero entrenador del Valencia y, dentro del Valencia, debo dar mi opinión sobre los temas que se presentan y los temas que preocupan. Así es como me siento.

Más que un marrón, como entrenador del Valencia, siempre estoy ante vosotros antes de cada partido y cualquier tema que os preocupa lo respondo con la máxima sinceridad y con mi profunda reflexión sobre ello.

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¿Qué necesita Carlos Corberán en su plantilla para poder estar satisfecho de cara a esta semana, en la que va a afrontar tres partidos, y para toda la temporada?

La plantilla del Valencia todavía está incompleta y el club todavía tiene que incorporar jugadores para cubrir las necesidades de la plantilla.

Por otro lado, sí que veo que la plantilla que tenemos actualmente tiene muchas ganas y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque veo a los jugadores con muchas ganas de mantener la dinámica que construyeron al final de la temporada pasada.

Cada día de entrenamiento los he visto con mucha madurez, con mucha seriedad, con mucho compromiso y eso es muy importante, porque veo a la plantilla preparada para competir en el partido de mañana.

Fichajes y mejoras respecto a la temporada anterior

Después del partido contra el Barcelona hablaste de la necesidad de corregir las cosas que no se habían hecho bien. ¿Consideras que durante el verano se ha corregido lo que no se hizo bien en el mercado del verano pasado y que afectó al equipo, sobre todo en la primera vuelta?

Yo creo que en una temporada en la que no conseguimos la puntuación que todos deseamos, porque siempre todos deseamos más, uno tiene que, en su parcela, hacer una reflexión profunda sobre qué cosas tiene que mejorar.

Este trabajo, aunque pare en vacaciones, las vacaciones son relativas. Cambia quizás el lugar en el que trabajas y ya no tienes partidos, pero sí que tienes que hacer una profunda reflexión de las cosas que a uno le competen y tiene que corregir, porque siempre hay cosas a mejorar y siempre hay cosas que debemos corregir.

Creo que casi todos los que estamos en el Valencia Club de Fútbol tenemos y hemos tenido que hacer ese ejercicio: cada uno, en su parcela y en su responsabilidad, qué tenemos que hacer mejor para que las cosas al Valencia le vayan mejor.

Es un trabajo que, por supuesto, yo nunca voy a asumir sin responsabilidad. La temporada pasada es verdad que acabó mejor de lo que empezó y es verdad que en la primera vuelta rendimos por debajo del nivel que el Valencia debe permitirse rendir. En lo que a mí representa, por supuesto que hago reflexión de cosas que tenemos que ajustar y cosas que tenemos que mejorar.

Su renovación

Se ha hecho oficial su renovación hasta 2028. ¿Cómo llegó la propuesta y qué se planteó usted al decir que sí? En el comunicado se habla de un proyecto estable con visión de presente y futuro. ¿Le ha demostrado el Valencia este año que está dando pasos para construir ese proyecto? ¿Y está exigiendo para que eso se traduzca en realidad?

Por supuesto. Todos tenemos que exigir. No soy el primero que me tengo que exigir a mí mismo hacer las cosas lo mejor posible, sabiendo que soy humano y no soy perfecto y que aquí nos vamos a equivocar todos.

Pero una cosa es equivocarnos y otra cosa es no dar lo mejor que tenemos, exigirnos lo máximo que podemos hacer. Esa es una exigencia que es compartida y tenemos que compartirla todas las diferentes parcelas que estamos en el club.

"En cuanto a la renovación, siempre he dicho que he percibido la confianza en mí desde el club, desde la institución, desde el primer día. Esa confianza yo siempre voy a devolverla con la máxima responsabilidad"

En cuanto a la renovación, siempre he dicho que he percibido la confianza en mí desde el club, desde la institución, desde el primer día. Esa confianza yo siempre voy a devolverla con la máxima responsabilidad y con la máxima ilusión de dar lo mejor de mí para ayudar a que el Valencia vuelva a estar donde yo siento que el Valencia merece estar.

En eso este entrenador se va a desvivir. Luego las cosas saldrán o no saldrán, pues no todo depende de tus ganas y de tu ilusión. Pero de lo que uno depende, créeme que voy a desvivirme para ayudar al Valencia a que vuelva a estar donde todos queremos ver al Valencia.

El rival

¿Qué valoración hace del Celta, que ha firmado una pretemporada invicto? ¿Cree que es de nuevo candidato a las posiciones europeas? ¿Y cómo valora el trabajo de Claudio Giráldez?

Para mí, Claudio ha demostrado desde que cogió el Celta de Vigo la capacidad que tiene como entrenador. Es un equipo que lleva dos años consiguiendo una muy buena posición en la clasificación y es un equipo de Europa, un equipo de Europa League, que viene haciendo muy bien las cosas.

Es un equipo, a nivel de juego, muy exigente, porque es uno de esos equipos que no te regalan la pelota. Es uno de los equipos que la tienen y, para que tú recuperes la pelota, tienes que presionarles. Cada vez que tú les presionas tienen conductas muy buenas para superarte las presiones.

Tienes que ser consciente de eso y no frustrarte en tus intentos de recuperar la pelota, porque sabes que tienen conductas y son especialistas en superar esas presiones. En tus intentos tienes que tener reajustes acompañados de las veces que tú vayas y no consigas lo que quieres, que es un robo de balón.

Es un equipo muy ofensivo, en el que nosotros tenemos que también mostrar la capacidad ofensiva, la capacidad defensiva, la capacidad de presión y las ganas que el equipo tiene de dar una alegría a Mestalla.

¿Qué pasos se han dado para solucionar los problemas que se detectaron la pasada temporada? Tanto a nivel interno, en la plantilla y los jugadores, como a nivel externo, porque desde fuera se ve que todavía faltan muchas herramientas.

La plantilla, como hemos dicho, todavía está incompleta. Por lo tanto, el club todavía tiene que hacer ese esfuerzo. Se ha mejorado la plantilla, que es en lo que se trabaja, para disponer del mejor Valencia posible.

Y luego las mejoras, cada uno tiene su ámbito, su parcela. Yo he dicho que he hecho las mías: la reflexión de diferentes aspectos a nivel de juego, a nivel de comunicación, a nivel de gestión, a nivel de cosas que creo que siempre tenemos que mirar hacia dentro y ver cómo podemos mejorar para que el club en el que trabajamos se pueda beneficiar.

¿Está pidiendo un paso más al club en inversión para que esa ilusión de Europa pueda convertirse en una realidad?

Todos, en cada parcela, tenemos que dar un paso más. Jugadores, staff y club. Todos tenemos que dar un paso más para convertir ese sueño y eso que tenemos en una realidad.

¿Le han prometido que se va a hacer realidad en los once días que quedan de mercado?

No, a mí no me han prometido nada.

Es una exigencia que compartimos: la exigencia de hacer el mejor Valencia posible. Cuando tengamos cerrada esa plantilla, y ya desde hoy, ser el mejor Valencia posible cada vez que salgamos al campo. Ese es el compromiso que tenemos que mantener.

Sato

¿Qué espera futbolísticamente de Ryunosuke Sato? ¿A nivel táctico, en qué posición cree que puede explotar más sus cualidades, después de haber jugado prácticamente en todas las posiciones durante la pretemporada?

La verdad es que con Sato es un chico y un jugador con el que estamos muy contentos. Uno de los aspectos por los que estamos muy contentos, lo acabas de nombrar tú, es la versatilidad que ofrece.

Al final, los buenos jugadores, da igual dónde los pongas, son capaces de encontrar posibilidades en cualquier posición y Sato así lo ha demostrado esta pretemporada. Ha jugado en la izquierda, ha jugado de diez, ha jugado en la derecha e incluso ha llegado a jugar de carril, que es una posición que ni yo esperaba cuando empecé a trabajar con él.

Me gusta mucho su mentalidad, la mentalidad de ayudar y la mentalidad de adaptarse a la necesidad del equipo, porque esa es la necesidad más importante. Lo más importante de todos nosotros es el equipo y tener jugadores con esa mentalidad de adaptarse a la necesidad del equipo nos hace mejores.

Así que estoy muy contento con su rendimiento. Mañana empieza una nueva etapa para él, para todos, en LaLiga, pero la verdad es que estoy feliz de poder tenerlo aquí.

Espera otro fichaje para el lateral derecho-central

Se ha firmado a Pablo Maffeo, también se pudo firmar a Thomas Meunier y encima de la mesa está Arnau Martínez. Son perfiles diferentes. ¿Qué busca en esa posición y cuál es el criterio para elegir el fichaje?

Si tú me dijeses que lo ideal para mí es tener en una posición determinada jugadores que te ofrezcan diferentes posibilidades, sería eso.

Tener jugadores que te ofrezcan la posibilidad de ser laterales más cortos, que incluso puedan jugar de centrales en un momento de una línea de tres. Me gusta que el equipo pueda jugar con línea de cuatro y me gusta que el equipo pueda jugar con línea de cinco, porque creo que la versatilidad del juego actual, a nivel ofensivo y defensivo, es necesaria.

Lo importante es la identidad, pero muchas veces, para mostrar identidad, aparte de la capacidad futbolística de cada jugador, también la versatilidad te puede ayudar.

Tener jugadores con opción de ser laterales más cortos y también que en determinados momentos del partido puedan ser laterales muy ofensivos, de mucho recorrido, muy largos, que incluso en esa línea de cinco puedan ser carrileros y no centrales. Tener esa posibilidad, para mí, aumenta la riqueza táctica de un equipo.

En la presentación del Trofeo Taronja fue pitado por la afición. ¿Cómo se sintió y se ve capaz de reconducir esos pitos en aplausos?

Por supuestísimo. Al final ese es el deseo: que la gente crea en uno, siga creyendo, y que la gente que tiene dudas cambie esas dudas.

La responsabilidad del trabajo de uno es darle lo mejor al Valencia y nunca estoy reñido con la exigencia del Valencia. Me gusta la exigencia del Valencia y entiendo la exigencia del Valencia.