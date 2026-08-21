Así ha cambiado el Valencia de Corberán en un año: el once que se perfila ante el Celta

David Torres 21 AGO 2026 - 12:12h.

A falta de fichajes y con la duda de Pablo Maffeo, más de la mitad del once será distinto

Las posibles alineaciones del Valencia CF - Celta de Vigo para la jornada 2 de LALIGA EA Sports

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Apenas hace un año, pero entre lesiones, movimientos en el mercado y estados de forma, el once titular que Carlos Corberán saque este sábado ante el Celta de Vigo se parecerá muy poco al que formó en la primera jornada el año pasado. Con todo, este once titular todavía precisa refuerzos de última hora, por lo que tampoco debe ser indicativo de lo que pueda suceder durante la campaña. Queda que llegue un extremo, un delantero, quizá un central-lateral (Arnau Martínez) y un portero teóricamente suplente. Con todo, en el comienzo, a día de hoy y repasando las piezas que tiene Corberán, seguro que hay modificaciones.

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Más de la mitad del once titular será diferente

El Valencia afrontará su debut liguero con un once que tendrá al menos media docena de cambios respecto al que inició la pasada temporada, ya que hay jugadores que ya no están en la plantilla, otros lesionados y otros que no cuentan como titulares ahora para Carlos Corberán. En la primera jornada de la campaña 2025-26, el técnico alineó a Julen Agirrezabala en la portería; Dimitri Foulquier, José Copete, César Tárrega y José Luis Gayà en defensa; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu y Diego López en el centro del campo; y Dani Raba y Hugo Duro en ataque.

La portería

La portería será una de las posiciones con cambio asegurado, después de que la cesión de Agirrezabala terminara con el fin de la campaña. Stole Dimitrievski será el elegido y eso no está en entredicho hasta que aterrice Kayne Van Oevelen. Es la primera variación respecto al once del año pasado.

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La defensa: pendiente de Maffeo

También habrá novedades seguras en la defensa, ya que están lesionados Foulquier y Copete. Para empezar, lo normal es que Corberán forme además con una línea de cinco en la que sí, se mantendrán Tárrega y Gayà, pero entrarán Pepelu en el centro de la zaga, De Haas y Jesús Vázquez como improvisado carrilero diestro. Todo ello pendiente de la decisión con el último fichaje, Pablo Maffeo, que quiere apurar los plazos para ser titular o, al menos, tener minutos. Dos o tres cambios más.

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Un centro del campo totalmente nuevo

Lo mismo que en la defensa pasa en el centro del campo con las ausencias por lesión de Rioja y de Diego López. La llegada de Guido Rodríguez, Ryonosuke Sato y el estado de forma de Javi Guerra garantinzan cambios en la medular. Ellos, además de Ugrinic que no pudo empezar el año pasado por lesión, serán los titulares. Cuatro cambios más.

La delantera, otra duda

Arriba, con permiso de Sadiq que sale de lesión, podría repetir Hugo Duro, el pichichi del equipo, ya no se contempla en ningún caso la posibilidad de que siga Raba, que dejó de contar como titular para Corberán al poco de empezar la pasada campaña y no ha recuperado ese estatus. En todo caso, si hubiera alternativa, está por delante Arnaut Danjuma en la rotación, al que si el PSV no se le impide, podría tener serias opciones de jugar contra el Celta.

En total, se prevén entre seis y ocho cambios en el once de Corberán que, además, podría pintar un nuevo dibujo. De los once jugadores que arrancaron la pasada temporada, solo Pepelu, Gayà, Tárrega y Javi Guerra tienen 'asegurado' un sitio.

Con todo, el posible once titular del Valencia CF ante el Celta será el formado por: Dimitrievski; Gayà, De Haas, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Javi Guerra, Ryonosuke Sato y Hugo Duro o Arnaut Danjuma.