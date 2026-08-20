David Torres 20 AGO 2026 - 10:41h.

Maffeo podría condicionar el once titular del Valencia CF y el sistema

Las bajas del Valencia CF para recibir al Celta de Vigo: Sadiq se escapa, Rioja lo intenta

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ValenciaUna vez que se confirmó que el Valencia CF - Real Betis de la primera Jornada de LALIGA se aplazaba al día 25 porque el conjunto verdiblanco tiene a un futbolista en la final del Mundial, el Valencia CF debutará en LALIGA este sábado (19.30 horas) en Mestalla disputando el choque de la Jornada 2 ante el Celta de Vigo; un duelo que empezará a medir si la apuesta de los valencianistas da para jugar Europa, como se ha transmitido desde el club o no.

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La posible alineación del Valencia CF

Para el partido, el Valencia CF cuenta con las bajas seguras de Diego López, Sergi Canós, José Copete, Dimitri Foulquier y la duda de Luis Rioja (aunque parece imposible que llegue a tiempo). Por el contrario, regresa Sadiq tras su lesión y no es descabellado pensar que si Pablo Maffeo está en condiciones, entre en la convocatoria y pueda jugar. Si llega el hispano-argentino, Corberán recuperará el 1-4-4-2; si no, mantendrá el 1-5-3-2 con Pepelu en medio de la zaga y con Jesús Vázquez de carrilero derecho

El resto del equipo está claro: Dimitrievski jugará en portería; De Haas y Tárrega escoltarán a Pepelu y Gayà y Jesús Vázquez harán de carrileros. En la medular Guido y Ugrinic son intocables y arriba, Sato y Javi Guerra crearán por detrás de Hugo Duro, que está mejor físicamente que Sadiq.

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Posible once del Valencia CF frente al Celta:

Portero: Dimitrievski

Defensas: Gayà, De Haas, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez/Maffeo

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra, Ryonosuke Sato

Delanteros: Hugo Duro

La posible alineación del Celta de Vigo

Claudio Giráldez por su parte ha visto como Pablo Durán y Javi Galán se entrenan con el grupo, dos futbolistas que avanzan en la recta final de sus respectivas recuperaciones, pero son duda porque aún no tienen el alta. Es duda también Borja Iglesias, al que le falta ritmo de competición y minutos después de haberse incorporado más tarde tras ganar el Mundial. Está descartado Matías Vecino.

Con respecto al once titular, Giráldez no cambiará su dibujo, y formará con línea de tres atrás y la principal duda en la zaga es si se mantendrá Starfelt o Yoel Lago junto a Javi Rodríguez y Marcos Alonso. Radu será el portero y los carrileros Javi Rueda y Sergio Carreira.

En la medular, Miguel Román y Aleix Febas podrían formar el doble pivote. En ataque, Jutglà será el nueve en detrimento de Borja Iglesias; mientras que Swedberg, Hugo Álvarez, Iago Aspas y el ex valencianista Hugo González, se disputan los dos puestos del ataque restantes.

Posible once del Celta frente al Valencia CF:

Portero: Radu

Defensas: Javi Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt/Yoel Lago, Marcos Alonso, Sergio Carreira

Centrocampistas: Miguel Román, Aleix Febas,

Delanteros: Swedberg, Jutglà, Aspas/Hugo González