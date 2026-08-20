David Torres 20 AGO 2026 - 11:41h.

Pablo Maffeo: "Vengo a Valencia con la intención de quedarme el día de mañana"

Carlos Corberán quiere que Maffeo pueda jugar el sábado: ya ha jugado seis partidos este año

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ValenciaEl Valencia CF ha fichado cedido con opción de compra a Pablo Maffeo. Ahora comienza una carrera contra el crono porque la idea del club y del cuerpo técnico es que, si cabe la posibilidad, sea titular ante el Celta de Vigo el sábado en Mestalla. Es la condición imprescindible que puso el club cuando negoció con el futbolista hispano-argentino al igual que cuando estuvo sentado con el Girona por Arnau Martínez.

Por eso, acordar el fichaje de Maffeo (cedido con opción de compra) es sólo el primer paso que ha dado en su carrera contra el crono para llegar al sábado y que pueda ser titular contra el Celta de Vigo. El jugador aterrizó ayer de madrugada en el Valencia con ganas de convencer a todo el mundo y quedarse, y esta mañana ya pasaba la revisión médica para acelerar plazos.

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El plan del Valencia CF con Pablo Maffeo: viene de jugar

Una vez que Maffeo está en Valencia, la idea es que el futbolista acorte los plazos lo máximo posible con el tema de la revisión médica y la firma y que pueda sumar dos entrenamientos antes del sábado y, entonces decidir si juega o no.

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El hispano-argentino está con ganas y llega rodado. Viene de jugar hace una quince días un partido oficial con el Olympiacos en la ida de la previa de la Champions League (no jugó la vuelta). Además, ha disputado cinco amistosos en pretemporada, por lo que está rodado y su rendimiento será inmediato y tiene experiencia en LALIGA. "Ya he hablado con Corberán y estoy preparado para jugar cuando el mister quiera", ha asegurado tras pasar la revisión médica

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Hoy, primer entrenamiento

El jugador, inmediatamente después se ha ido a Paterna para conocer a sus compañeros y al entrenador y, de paso, hacer algo de físico. Esta tarde podría hacer trabajo individual. El viernes será su primer y único día de entrenamiento con los demás. La duda es si le da tiempo para estar el sábado de inicio, porque para tener minutos a lo largo del choque, parece claro que sí.

Maffeo a sus 29 años se formó en el Espanyol, dónde lo pescó el Manchester City que lo cedió a Girona y Stuttgart, club alemán que acabaría contratándolo en 2018. Sin adaptación en la Bundesliga, salió cedido al Huesca (25 partidos en LALIGA) y al Mallorca, que acabaría fichándolo en 2022. En todo este tiempo, Maffeo ha disputado 160 partidos oficiales como mallorquinista, en los que ha marcado cinco goles y repartido 15 asistencias. A ellos, suma seis apariciones en su fugaz paso por Grecia donde la eliminación de Champions ha forzado su salida apenas dos meses después de su llegada.