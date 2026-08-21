Jesús Vázquez, André Almeida, Unai Núñez y Hugo González, los nombres propios

Jesús Vázquez cierra la puerta al Celta de Vigo: "Nada, nada, yo estoy centrado aquí"

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ValenciaEl calendario ha querido que el Celta de Vigo sea el primer rival del Valencia CF en LaLiga 2026/27, pero la relación entre ambos clubes viene de lejos este verano. Vigo y Mestalla han cruzado intereses, jugadores y operaciones hasta convertir el mercado en una especie de partida de ajedrez entre dos clubes que, sin ser rivales directos en lo deportivo, se han convertido en enemigos íntimos. Jesús Vázquez, André Almeida, Unai Núñez y, sobre todo, Hugo González han estrechado o distanciado unos vínculos que ahora tendrán su siguiente capítulo sobre el césped.

Jesús Vázquez, el primer cruce

El Celta puso sus ojos en Jesús Vázquez a comienzos del verano. El lateral izquierdo valencianista era un futbolista que encajaba en las necesidades del conjunto gallego, pero la operación nunca llegó a tomar cuerpo. El Valencia CF no contemplaba su salida y el propio jugador dejó clara desde el inicio su intención de continuar en Mestalla. El interés celeste, por tanto, se encontró con una doble negativa y Vázquez siguió formando parte del proyecto de Carlos Corberán.

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Almeida, una operación a dos bandas

El caso de André Almeida elevó todavía más la tensión entre ambos clubes. El portugués estaba cerca de salir rumbo al Swansea cuando apareció el Celta. El conjunto gallego se interesó por el centrocampista y pidió tiempo para tratar de avanzar en la negociación, provocando que el Valencia diera un paso al frente para proteger una operación que tenía encaminada. Días después, ambos clubes seguían pujando de alguna manera por el futuro del jugador, con Almeida decidido a continuar en LaLiga pero esperando que el Celta dé el paso pero está pendiente de la salida de Ilaix Moriba.

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Unai Núñez, la respuesta valencianista

Si Vigo llamó primero a la puerta de Mestalla, el Valencia CF hizo lo propio con Unai Núñez. El central había regresado al Celta tras su cesión en Valencia, pero no entraba en los planes de Claudio Giráldez y el club buscaba una salida. El Valencia intentó convertir la cesión de la pasada temporada en una incorporación en propiedad, aunque la operación no cristalizó. El problema económico y, especialmente, una ficha elevada dificultaron una operación que finalmente quedó en nada ya que Unai se marchó al Espanyol.

Y aparece Hugo González

Pero si hay un nombre que añade morbo a este primer duelo de la temporada es Hugo González. El atacante es canterano del Valencia CF, debutó con el primer equipo en 2023 y, después de una etapa en la que le costó encontrar continuidad, encontró en Vigo el contexto necesario para dar el salto. Su paso por el Celta Fortuna fue determinante: marcó 18 goles y fue una de las piezas clave del ascenso a Segunda División. Ahora, con 23 años, se ha ganado un sitio en el primer equipo celeste y llega a Mestalla convertido en un futbolista mucho más hecho.

El detalle que completa la historia es que el Valencia conserva un 30% de una futura venta de Hugo González. Es decir, el canterano que se formó en Paterna y que busca ahora consolidarse en Primera lo hará precisamente ante el club que le vio crecer. El destino ha querido que su regreso a Mestalla sea además en la primera jornada y defendiendo la camiseta del rival. "Si marco no lo celebraré, pero ojalá marque", ha dicho. Cosa lógica y normal.

Así se explica que el Celta-Valencia trascienda el simple estreno liguero. Vázquez, Almeida, Unai Núñez y Hugo González han convertido el mercado en un hilo conductor entre Vigo y Valencia. Ahora le toca al balón escribir el siguiente capítulo.

¿Y sobre el césped?

Y sobre el césped, las estadísticas explican que el Valencia cayó 2-3 en la última visita del Celta a Mestalla tras nueve sin perder. Así, la pasada temporada el equipo gallego logró una gran remontada (2-3) que le permitió acabar con una racha de nueve partidos sin ganar en un estadio en el que solo ha sido capaz de salir victorioso en seis ocasiones.

El encuentro corresponderá a la segunda jornada pero será el debut de ambos equipos en la competición tras haberse aplazado sus duelos de la primera jornada. La última visita del Celta a Mestalla fue en la jornada 30 de la pasada temporada, el 5 de abril de 2026, a la que el equipo de Carlos Corberán llegaba décimo segundo con 35 puntos, mientras que el equipo de Claudio Giráldez era sexto con 41.

Pese al temprano gol del argentino Guido Rodríguez en el minuto 12, el Valencia no pudo evitar la remontada del Celta de Vigo en la segunda parte con los tantos seguidos de Ilaix Moriba y Fer López, a los que se sumó posteriormente el de Swedberg. El propio Guido Rodríguez recortó distancias en el minuto 93 con su segundo gol de la tarde y, aunque el Valencia se volcó sobre el área visitante en el tiempo añadido, no logró empatar.